“Es una leyenda”: Arcángel se rindió ante el talento de Shakira y confiesa que no desea competir

Arcángel se perfila como uno de los máximos exponentes del reguetón con una carrera de más de 15 años y aunque en distintas oportunidades ha puesto algunas pausas, siempre logra retomar y posicionar sus temas dentro de los más escuchados. Así lo ha hecho con su session 54 con Bizarrap la cual salió a dos meses del polémico tema de Shakira con el argentino.

El artista urbano se encargó de usar la polémica separación de la colombiana con Gerard Piqué, al mencionarlos en su letra, sin embargo, su tema no ha tenido el mismo alcance que logró la cantante en la que le dio con todo a su ex pareja y su nueva pareja.

Recientemente, fue consultados sobre su session y la de Shakira y aunque muchos le han recordado que no ha tenido el mismo éxito, él se ha encargado de llenar de elogios a la intérprete.

Arcángel se rinde ante el talento de Shakira

El famoso no tiene problema en admitir el talento y alcance que tiene la diva de 46 años y por ellos se encargó de lanzarle halagos y mostrar su respeto a ella y a su carrera. Arcángel contó que no sabía que su session saldría luego de la de ella pero tampoco ha sido un problema para él.

“Cuando yo fui a grabar no sabía que íbamos a salir tan rápido, yo pensaba que íbamos a grabar para tenerla ready, tenerla en archivo y que él iba a seguir”, dijo.

Sin embargo, para él salir después de ella no tiene mayor importancia pues sabe que ambos manejan público y géneros distintos, y por si fuera poco cuenta con una trayectoria artística mucho más extensa que la de él.

“Shakira es Shakira y Arcángel es Arcángel, son dos líneas totalmente distintas. Shakira no es una artista urbana… Son dos mundos totalmente diferentes… ella es otro género, es un reto y a mi me encanta, no deseo competir con ella”, dijo.

Distintos internautas aplaudieron su manera de pensar y de darle honor a quien honor merece, pues Shakira ha logrado calar a nivel mundial, lo que la ha convertido en una de las cantantes latinas más importantes con más de 30 años de carrera.

“Me encanta Arcángel él le da reconocimiento a quien lo merece. Shakira es Shakira pero tú también eres una leyenda”, “Tiene las ideas muy claras, mis respetos”, “Que humildad”, “Me encanta que le de reconocimiento a Shakira”, es parte de los comentarios.