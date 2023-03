Georgina Rodríguez genera polémica al revelar cómo cría a sus hijos: “Les pongo videos de niños que no tienen comida”

Georgina Rodríguez volvió al ojo del huracán mediático, a pesar de estar feliz con su vida, sus lujos y por encima de todo, su familia, la esposa de Cristiano Ronaldo nunca deja de formar parte de polémica o críticas en redes sociales, en especial, cuando habla sobre su vida privada, y la crianza de sus hijos.

Georgina Rodríguez habló de sus métodos de crianza

Ella quiere criar personas buenas, honestas, y que valoren lo que tienen. Sin embargo, en Internet, a veces, eso no es comprendido.

Días atrás, Georgina Rodríguez fue invitada al programa español “El hormiguero”, donde estuvo siendo entrevistada en razón a la segunda temporada del reality show “Soy Georgina”, y explicó algunos detalles de lo que vendrá. “Se van a sentir muy identificados y les va a encantar”, dijo.

De igual forma, Georgina quiso afirmar que, lo más importante para ella y Cristiano, es enseñarles a sus hijos el valor de las cosas, y a ser agradecidos.

“Cristiano y yo venimos de familias muy humildes y valoramos cada oportunidad, porque sabemos el valor que tiene. Nosotros inculcamos a nuestros hijos que hay que cuidar las cosas y agradecer, porque la gente no está obligada a tratarte bien por ser hijo de”.

Georgina fue criticada en redes sociales

No obstante, al ser preguntada por su método de crianza en relación a que hace cuando sus hijos no quieren comerse toda la comida, como cualquier niño hace, ella respondió: “Les digo: la comida no se deja, si no es para merendar. A veces pongo videos de niños que no tienen comida y les digo ‘mira, esto es lo que les puede pasar’”

Que le pone videos a sus hijos de niños que no tienen para comer?

Jajajajajja no se lo cree ni ella. #georginaeh — lunamaria (@entoncesbusque) March 22, 2023

A pesar que, para ella es normal, y que puede usar como lección. En redes sociales, hubo personas que no estuvieron de acuerdo y decidieron criticarla, hasta llegar al punto de hacerle burla.