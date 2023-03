Hijas de Adam Sandler reaparecieron con su padre: se robaron la atención con estilo elegante

¡Las hijas de Adam Sandler y Jackie Titone ya son adolescentes! Sadie y Sunny Sandler reaparecieron junto a sus padres en la premier de Misterio a la vista en Francia y se robaron la atención con su cambio.

Las simpáticas y talentosas jovencitas acapararon los flashes en el evento en París por lo mucho que han crecido, pero también por la transformación de su particular estilo a la hora de vestirse.

Y es que ambas mostraron que ya dejaron atrás los conjuntos y vestidos infantiles. Ahora, la dupla sorprendió llevando outfits más elegantes, juveniles y fieles a sus personalidades únicas.

Hijas de Adam Sandler conquistan con sus looks en Francia

La noche del pasado 16 de marzo, Adam Sandler y su familia posaron unidos como siempre durante el photocall del lanzamiento de la nueva película del actor para la plataforma de Netflix en Pont Debilly.

Durante el posado del clan con la torre Eiffel en el fondo, las hijas del comediante lo opacaron derrochando belleza en sencillos y sofisticados vestidos que les sentaban de maravilla.

Sadie, quien es la mayor y más parecida a su padre, rezumó estilo en una pieza infalible para lucir elegante: un vestido negro. En su caso, llevó uno de seda con tirantes y falda midi asimétrica con abertura.

No obstante, la jovencita que cumplirá 17 años en mayo no combinó el clásico de manera tradicional. Y es que, en lugar de zapatos o sandalias, eligió concertarlo con tenis básicos a juego.

Con esta decisión, además de mantenerse fiel a sí misma, la adolescente mostró su potencial como futura trendsetter pues recordó que las reglas de la moda están para romperse.

Su hermana menor, por otro lado, se decantó por otro básico del armario: un vestido bodycon muy Y2K. En su caso, uno naranja vibrante que la hizo resaltar entre los asistentes al evento.

Sunny, quien llegará a sus 15 primaveras este 2023, llevó el sobrio diseño con lo que parecen ser un par de botas blancas con detalles en negro y triunfó al apegarse al minimalismo impoluto.

Las Sandler completaron sus atuendos con beauty looks sencillos compuestos por maquillajes acordes a su edad y con sus cabelleras sueltas de forma natural y peinadas con la raya al medio.

De esta manera, las jovencitas no solo evidenciaron el estirón que se dieron y la evolución de su estilo, con sus combinaciones únicas también recordaron que de la moda, lo que te acomoda.

Adam Sandler, por otro lado, apostó por un atuendo monocromático azul con elegante traje oversize, camisa y corbata. El actor completó su propuesta con zapatos de gamuza oscura.

Mientras, Jackie Sandler destacó con un vestido midi negro cubierto por una brillante red plateada y escote off the shoulders. La actriz remató con sandalias lace-up metálicas con tacón stiletto.

Sunny y Sadie Sandler protagonizarán película de Netflix

La reaparición de las Sandler se da poco después del anuncio de su debut como protagonistas en You are so not invited to my Bat Mitzvah, una película de la productora de su padre, Happy Madison.

Anteriormente, ambas han actuado en decenas de producciones de su progenitor con papeles secundarios, pero ahora tendrán la oportunidad de brillar en el rol principal de un largometraje.

El proyecto, en donde también mostrarán su crecimiento, está basado el libro homónimo de Fiona Rosenbloom y contará con la actuación de sus padres. Se estrenará en Netflix próximamente.

Sin embargo, antes llegará Misterio a la vista, una producción encabezada por Adam Sandler y Jennifer Aniston que aterrizará en el catálogo del gigante del streaming el 31 de marzo.