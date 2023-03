A 17 años del final de la serie ‘Charmed’, las protagonistas se reunieron y así han cambiado

En octubre de 1998 se estrenó en la televisión estadounidense Charmed (Hechiceras, por su título en español), una serie dramática de fantasía sobrenatural que conquistó a toda una generación.

No pasó mucho tras su estreno para que el proyecto traspasara las fronteras y cautivara a las audiencias de otras naciones, convirtiéndose en un auténtico fenómeno televisivo a nivel global.

La ficción, encabezada por Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano y Rose McGowan, seguía al trío de hermanas Halliwell, unas poderosas brujas que usan sus habilidades para el bien.

Con sus poderes mágicos únicos y su conjunto “poder de las tres”, Prue, Piper y Phoebe protegen las vidas de los humanos de seres malignos mientras intentan tener vidas normales en San Francisco.

Gracias a su éxito, las tramas se extendieron por ocho temporadas. A lo largo de estas, hubo varios cambios, como la salida de Prue y la entrada de Paige Matthews, la media hermana de las Halliwell.

No obstante, como hasta lo bueno tiene su final, la producción finalizó en mayo del año 2006 para tristeza de sus fans. Ahora, más de tres lustros después, las protagonistas se reunieron.

Las protagonistas de Charmed se reencontraron a 17 años del final

El pasado sábado 18 de marzo, Doherty, Combs y McGowan se reencontraron con otros miembros del elenco de Charmed para una reunión especial en la famosa convención anual 90s Con.

Durante su participación en el panel de la serie, las actrices se dieron un fuerte abrazo grupal en el escenario y causaron furor entre los asistentes en el nostálgico evento celebrado en Connecticut.

“Quiero decir, ¿no es esto como el ‘poder de las tres’ o qué?”, preguntó Doherty a los presentes.

Milano, quien en el pasado tuvo rencillas con Doherty y McGowan, no asistió al evento, pero celebró la reunión reposteando una foto sus excompañeras a través de su perfil en Instagram.

“Esto me hace feliz por los fans de la serie original de Charmed. ¡Qué regalo!”, escribió.

Las imágenes del evento mostraron lo mucho que han cambiado las estrellas principales de la ficción de culto. Por eso, a continuación, te mostramos el antes y después de las cuatro protagonistas.

Shannen Doherty - Prue Halliwell

La actriz Shannen Doherty tenía 27 años cuando se metió en la piel de la fuerte Prue Halliwell, la mayor de las hermanas Halliwell, quien tenía el poder de la telequinesis y proyección astral.

En la actualidad, Doherty tiene 51 años de edad y sigue vigente en el mundo de la actuación. Las películas Hot Seat (2022) y La fortaleza (2021) son los últimos proyectos en los que ha participado.

Con respecto a su vida, está batallando contra un cáncer de mama metastásico. La productora fue diagnosticada inicialmente con la enfermedad en 2015, pero entró en remisión en 2017.

Desgraciadamente, tres años después, el cáncer regresó en etapa IV. Durante su lucha, la estrella ha contado con el apoyo de sus familiares y amigos, especialmente, su esposo, Kurt Iswarienko.

Shannen Doherty en 'Charmed' y en la actualidad | (CBS Media Ventures / Instagram)

Holly Marie Combs - Piper Halliwell

La intérprete Holly Marie Combs tenía 24 años cuando saltó a la fama dando vida a la pacífica y dulce chef Piper Halliwell, la hermana del medio y quien tiene el poder de inmovilización molecular.

Hoy en día, Combs tiene 49 años y no ha actuado desde 2020, pero no está retirada. Pretty Little Liars (2010-2017) es uno de los proyectos más notables en los que ha trabajado tras Charmed.

En cuanto a su vida personal, tras varias decepciones amorosas, Holly encontró el amor con un hombre llamado Mike Ryan, con quien se casó en 2019. Aparte, es madre de tres adolescentes.

Sus hijos son todos producto de su segundo matrimonio con David W. Donoho, a quien conoció en el set de Charmed. Finley, Riley y Kelley son los nombres de sus herederos.

Holly Marie Combs en 'Charmed' y en la actualidad | (CBS Media Ventures / Instagram)

Alyssa Milano - Phoebe Halliwell

La histrionisa Alyssa Milano tenía 26 años de edad cuando se puso en los zapatos de la impulsiva Phoebe Halliwell, la menor de las hermanas Halliwell y quien tiene el poder de la premonición.

Al presente, tiene 50 años de edad y continúa imparable como actriz. Las películas Who Are You People (2023), Give Me an A (2022) e Impúdica (2022) son algunas de sus últimas producciones.

Sobre su vida amorosa, la intérprete está casada en segundas nupcias con Dave Bugliari desde 2009. La pareja tiene dos hijos: Milo y Elizabella, quienes tienen 11 y 8 años de edad, respectivamente.

Alyssa Milano en 'Charmed' y en la actualidad | (CBS Media Ventures / Instagram)

Rose McGowan - Paige Matthews

La estrella Rose McGowan tenía 28 años cuando se unió al elenco de Charmed en su cuarta temporada como Paige Matthews, la liberal y superpoderosa mediohermana de las Halliwell.

Luego de la serie, la famosa siguió actuando y también destacó con su rol de activista a favor de las mujeres. De hecho, se convirtió en uno de los rostros principales del movimiento #MeToo.

Y es que McGowan fue de las primeras en denunciar públicamente de violación al exproductor Harvey Weinstein, a quien acusó de ponerla en la “lista negra” de Hollywood tras su abuso.

Actualmente, Rose tiene 49 años, vive en México junto a su actual pareja y está retirada de la actuación desde 2018. No piensa regresar a vivir a Estados Unidos ni tampoco a la actuación.

“La gente en Hollywood no ha sido lo suficientemente valiente como para defenderme como yo los defendí (…). Entonces, extraño actuar, pero siento que actuar es cosa del pasado, principalmente debido a la falta de apoyo que he recibido”, dijo a The Hollywood Reporter en 2019.