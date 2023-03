“Se buscó una igualita”: el increíble parecido de Nadia Ferreira con exesposa de Marc Anthony que impactó a las redes

Es común que la prensa catalogue de enemigas a las modelos Dayana Torres y Nadia Ferreira, pero lo cierto es que, tienen más en común que un solo aspecto. Lo primero que salta a la vista es la relación con Marc Anthony y lo segundo, un aspecto físico y pasión por su trabajo que definen a la paraguaya con la puertorriqueña.

En redes sociales afirman que Nadia Ferreira y Dayana Torres tienen un parecido más de lo que les gustaría admitir

Nadia Ferreira vive actualmente, unas de las mejores etapas de su vida, tras casarse con Marc Anthony, la modelo paraguaya anunció su embarazo el pasado Día de San Valentín. Sin embargo, las críticas en redes sociales siguen apareciendo, en especial por la diferencia de edad entre ella y el cantante puertorriqueño.

No obstante, Nadia ha hecho caso omiso a sus detractores y se ha mostrado abierta a todo tipo de comentarios en redes sociales y se rumorea que existiría una buena relación entre ella y los hijos de Dayana Torres, antigua pareja de Marc Anthony.

Ambas mujeres son pruebas vivientes del esfuerzo digno de representar a sus países en el certamen de belleza de Miss Universo, y posiblemente.

Nadia Ferreira y Dayana Torres, ambas supermodelos, fueron figuras indiscutibles en el certamen de belleza más importante del mundo, cada una a en su época.

Ambas son modelos y representantes de la belleza Latinoamericana

Y es que, mientras Dayana Torres logró la corona de Miss Universo en 1993, Nadia representó a su país en la temporada de 2021.

A raíz de una publicación de Dayana Torres en redes sociales, se ha viralizado un parecido físico entre ambas bellezas latinas.

La puertorriqueña publicó una foto de su coronación, llevando un vestido rojo, cabellera negra y sus ojos claros, dignos de una reina de la belleza.

Esas postales hacen recordar a Nadia Ferreira, pues el rojizo de su vestimenta hace recordar a una publicación que hizo la paraguaya en diciembre de 2022.

Internautas comenzaron a señalar el parecido entre ambas modelos.

“Muy bella natural y se ve muy sencilla”, “Muy parecida a Nadia”, “Marc Anthony se buscó una igualita a su exesposa”, “¿Que no es el mismo look de Nadia Ferreira?”, “Ya sabemos cómo les gusta las mujeres a Marc”, “ambas tienen la piel clara, cabello oscuro y ojos de tonalidad azul. Lucen idénticas. Marc no cambia sus gustos”, son algunos de los comentarios.