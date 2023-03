Piqué provocó alerta en redes tras extraño gesto con su rostro: ¿Qué le pasó al novio de Clara Chía?

Piqué Piqué no se ve tan feliz con Clara Chía como asegura (@3gerardpique/Instagram)

Piqué sigue siendo noticia en todo el mundo, luego de su separación de Shakira y su nuevo romance con Clara Chía Martí, una española, de 23 años de edad. El trío amoroso se ha visto envuelto en una de las polémicas mediáticas más duraderas de los últimos meses, que incluso, ha llegado a tener canciones enteramente dedicadas al mal de amor.

Gerard Piqué sigue dando de qué hablar luego de un video viral para la Kings League

Tras la separación de más de 10 año con Shakira, con quien tuvo 2 hijos, Milán y Sasha, Gerard Piqué comenzó una nueva etapa en su vida, no solamente en el amor con Clara Chía, sino también en su vida laboral. Se retiró del club de su vida, FC Barcelona, y ahora se dedica tiempo completo a empresario y su presidencia de la Kings League, una liga de fútbol amateur.

En las últimas horas, Piqué ha llamado la atención de los internautas en redes sociales debido a un particular movimiento mandibular mientras estaba en una transmisión en directo para la Kings League.

Su movimiento mandibular levantó preguntas a los internautas

Cuando daba su opinión sobre cómo se acerca el final de la primera temporada de la liga de fútbol amateur, que sería el próximo domingo, Piqué hizo un movimiento con la boca que, para muchos, es bastante inusual. Algunos usuarios quedaron con la duda si era algo intencional o no.

Le pasa algo en la boca a Piqué”, “yo hago eso porque me cruje la mandíbula puede ser q lo haga por eso”, “siempre ha hecho ese gesto Piqué, se le ve en muchas entrevistas, seguramente es una manía”, “yo hago eso mucho porque me cruje la mandíbula”, “aparte de eso se estaba trabando todo el rato al hablar y me pareció raro”, son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios de internet.