“Se afeó”: el criticado vestido transparente de Paulina Rubio que causó revuelo en redes

El cine tuvo su más importante fiesta del año al celebrarse la 95.ª edición de los Premios Óscar, el pasado 10 de marzo, en el lujoso Dolby Theatre en Los Ángeles. La elegancia, glamour y la moda se hicieron presente en la alfombra que, este año no fue roja, sino color champán, unas de las principales novedades de la edición.

Paulina Rubio causó furor en redes sociales por su vestido en el after party de Elton John

El talento de Latinoamérica estuvo presente en la ceremonia y en el after party, una de esas, organizadas por el reconocido cantautor británico, Elton John, quien invitó nuevamente a la mexicana, Paula Rubio. La “Chica Dorara” no se perdió la ocasión y dijo presente con un traje de transparencias que, causó revuelo en redes sociales.

“¿No encontró otra vestimenta?”, “Ay que mal se ve por Dios y ese vestido para nada...”, “ay no le urge un buen vestuario”, “El traje no le favorece. Se ve desgastada y mayor. Debería lucir alguien favorecedor o más corto”, fueron algunos de los miles de comentarios hacia el look que llevó la mexicana.

No es la primera vez que causa polémica la cantante mexicana

En Instagram, ella evadió la polémica y críticas y posó con el diseño de Lucía Maldonado. “Lista para la fiesta del año”, publicó en sus redes sociales, mientras se le vio disfrutando con otras celebridades, como la supermodelo Heidi Klum.

Paulina Rubio es considerada una de las invitadas puntuales de la fiesta anual organizada por el reconocido británico, Elton John, tras la entrega del premio a lo mejor del cine, la estatuilla dorada del Oscar, con la finalidad de recaudar dinero para su fundación. Sin embargo, no es la primera vez que la que la mexicana causa furor con sus atuendos, pues es una amante de la ropa estrafalaria.

En 2020, llamó la atención con un vestido muy sexy y lleno de colores, también con transparencias. “Estoy muy contenta. Me gusta venir mucho esta noche y disfrutar del arte del cine y ver a Sr. Elton John es un privilegio”, afirmó la cantante.