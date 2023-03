¿Ya no soporta a Tommy? La nueva indirecta de Thalía que augura el fin de su relación

Thalía y Tommy Mottola tienen más de 20 años juntos, pero desde hace varias semanas su relación despertó las alarmas e incluso se rumoró divorcio.

La separación no se ha confirmado, pero desde entonces, los fans han buscado cabos sueltos que indiquen cómo es el estado de la pareja verdaderamente, quien se ha mostrado muy reservada hasta el momento.

La mexicana presumió unas flores en San Valentín y luego se les vio posando con un grupo de amigos en la misma fecha, aspectos que no convencieron a muchos que siguen abrazando la teoría de la crisis.

Y que ahora Thalía revivió después de enviar una contundente indirecta en su cuenta de Instagram, que muchos dicen que va dirigida hacia Tommy Mottola.

En su perfil, la intérprete de No Me Enseñaste compartió un reel donde se le ve acostada en un sillón mientras escucha su nueva colaboración Para no verte más, junto con Kenia OS.

No obstante, lo más llamativo fue el texto que acompañó la publicación: “Cuando estás con tu terapeuta y la solución está en darle ‘delete’ (borrar) a las cosas que te molestan, incluyendo la gente”, escribió la famosa.

Por eso, de inmediato, comenzaron las especulaciones. “Ya no soporta al Tommy”, “Divorcio en camino”, “Había durado mucho el amor”, “Me parecen inmaduras estas indirectas hacia su pareja”, “¿Ya es su ex?”, ¿Cuándo irá a madurar? Siempre tan aniñada”, comentaron.

Por otra parte, hubo quienes defendieron a Thalía y dijeron que quizás se trata de una respuesta ante tanto odio que recibe a diario en las redes sociales. “No se merece todo lo que le dicen”, “Así es, lo mejor que puedes hacer es ignorarlos”, “Me encanta que no le des importancia a los haters”, dijeron.