Conoce a Griffin el hijo de Brendan Fraser que es autista y quien lo inspiró a ganarse el Oscar

Brendan Fraser contó cómo ha sido vivir con un hijo con TEA. (amy sussman/Captura de Protozoa Pictures (The Whale))

El pasado domingo 12 de marzo Brendan Fraser consiguió el anhelado Oscar con el que sueñan los actores de Hollywood y lo hizo tras una carrera llena de decepciones, frustraciones y también mucho dolor, lo que lo llevó a ponerle una pausa extensa para poder recuperarse y volver con todo.

Fraser fue coronado como el Mejor actor gracias a su actuación en la película La Ballena, donde le da vida a un solitario profesor con obesidad severa, papel que ha sido su regreso al cine tras años en la sombra.

🎞 | OSCARS 2023: Brendan Fraser se llevó el Oscar a Mejor Actor por su magistral interpretación en "The Whale". pic.twitter.com/PpKuhO8xab — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 13, 2023

Fue en el 2000 cuando decidió alejarse de las pantallas luego de un cóctel de circunstancias difíciles como fue haber sido víctima de acoso sexual, por parte de Philip Berk, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, enfrentar el divorcio con Afton Smith, madre de sus hijos, perder a su madre tras haberse enfrentado al cáncer y por si fuera poco conocer en 2004 que su hijo Griffin fue diagnosticado de TEA (Trastorno del Espectro Autista).

Él es Griffin, el hijo de Brenda Fraser que lo inspiró

El joven de 20 años se ha convertido en un pilar para el famoso, aunque reconoce que conocer su diagnostico fue un duro golpe para él, al no dejar de culparse por ello, pese a no tener responsabilidad alguna.

“La primera reacción que tuve fue ‘¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Cuál es la cura? ¿Qué quiere decir esto?’. Fue como si me golpeasen con un bate de béisbol en la cabeza. Solo pensaba ‘Esto no está bien’. Me culpé a mí mismo. Pensaba ‘¿Son mis genes? ¿Es por la hierba que fumé en la universidad?’. Es como tratar de obtener una respuesta directa de un Leprechaun”, contó en una entrevista con Howard Stern.

Así lucen hoy los hijos de Brendan Fraser, el actor nominado a los premios Oscar pic.twitter.com/k73jtmvjhU — ShowMundial (@ShowmundialShow) January 27, 2023

Pese a su preocupación, asegura que su hijo es el más feliz de todos y ha logrado disfrutar de él sin sentimientos de culpa.

“Este niño tiene la mayor alegría que he visto jamás, y resulta que es mi hijo. Quiero saber qué piensa, que es tan increíblemente divertido durante todo el día, siempre se parte de risa. Le encanta ir de paseo en coche, no importa a dónde lo lleves”, añadió en la entrevista.

Fue el mismo Griffin quien lo ayudó a inspirarse en su personaje para La Ballena por lo que contó con una mención especial de su padre en medio del escenario.

“Es autista. Acaba de cumplir 20 años. Es un niño grande. Mide un metro noventa y cinco. Tiene manos y pies grandes, un cuerpo grande. Entiendo íntimamente lo que es estar cerca de una persona que vive con obesidad”, contó en la revista GQ sobre su primogénito.