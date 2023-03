¿Shakira podría demandar a Anuel? Estos serían los posibles motivos

Reprodução Shakira esbanjou sensualidade no programa do Jimmy Fallon Foto: @shakiraamerica_ (Instagram)

Shakira es una de las cantantes más importantes a nivel mundial no solo por su amplia carrera sino que también, por su regreso a la industria música por todo lo alto y por supuesto, por la polémica generada tras su separación con el exfutbolista Gerard Piqué, en donde sus más recientes éxitos han sido fuertes dardos en su contra.

Sin embargo, en esta ocasión Piqué no resulta ser el protagonista de este asunto sino, por el contrario, Anuel AA, exnovio de la cantante Karol G, pues varias especulaciones apuntan que Shakira estaría preparando una demanda en contra del artista.

El problema habría tenido lugar primero, por el más reciente éxito de Karol G y Shakira, ‘TQG’, tema que también sería dedicado a Anuel, teniendo en cuenta el tiempo que estuvo con la paisa y que al parecer, no habría terminado de la mejor manera. Días después, el turno fue para el cantante de reggaetón quien en su nueva tema indicó: “Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”.

La posible demanda radicaría en que Anuel AA no contó con el consentimiento previo de la artista para ser nombrada a lo largo de su canción y de acuerdo a algunas declaraciones la barranquillera no estaría muy contenta al respecto, sin embargo, la supuesta demanda aún no se ha confirmado.

Aunque en redes sociales sus seguidores le brindan todo el apoyo a Shakira, según el diario ‘La Zona’ y lo revelado por el periodista Carlos Adyan durante su programa “En casa con Telemundo”, indicó que es más que seguro que la barranquillera demande a Anuel por haber usado su nombre.

Por lo pronto, sus seguidores están al tanto del pronunciamiento oficial y por supuesto, a la espera de su próximo álbum el cual se estrenaría en el mes de septiembre.