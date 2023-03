¿Will Smith acudirá a los premios Oscar 2023?

bofetada de Will Smith a Chris Rock se plasmó en la historia del Oscar (Neilson Barnard/Foto: Getty Images)

Este domingo 12 de marzo se realizan los premios Oscar. La edición 95 del máximo galardón que entrega la Academia de las artes escénicas de los Estados Unidos reúne a las estrellas del más alto nivel de Hollywood, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en California.

Todos recuerdan lo que sucedió en el 2022. Will Smith perdió los estribos por una broma que Chris Rock hizo sobre la calvicie de su esposa -Jada Pinkett Smith- y subió al escenario para darle una cachetada. Fue en vivo y tendrán que pasar décadas para que las masas los puedan olvidar.

¿Es posible que eso suceda en la edición que se realizará este domingo? Nadie puede predecir el futuro, pero si ocurre no será con Will Smith. El actor no estará presente en la ceremonia debido que por este acto del año pasado fue sancionado por la Academia.

También te puede interesar: Chris Rock eliminó uno de los chistes pesados que hizo sobre Will Smith en su especial de Netflix

De hecho, su castigo tiene una sentencia que la Academia ejecutó tras meses de reuniones para tratar este delicado episodio, por el que el mismo Will Smith se disculpó.

Will Smith mantuvo un incómodo cruce con el comediante Chris Rock durante la ceremonia que incluyó una cachetada y un insulto por un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith. pic.twitter.com/SBKLMsNdvm — Televisión Pública (@TV_Publica) March 28, 2022

La sanción para Will Smith

En abril del 2022, los miembros de la Academia votaron para que Smith no vuelva a pisar una de las premiaciones más relevantes del mundo del cine, durante 10 años.

Antes de que la Academia llegará a este veredicto hubo rumores de la posibilidad de que le quitaran su premio Oscar. Posterior a la bofetada que le propinó a Rock, Smith recibió el galardón, casualmente el primero de su vida artística.

“El señor Smith no tendrá permitido asistir a ningún tipo de evento o programa, de forma virtual o en persona, incluyendo la ceremonia de los premios Oscar”, reseñaron los ejecutivos en la sentencia.

Es costumbre de la Academia que el ganador al premio de mejor actor en una edición presente el de mejor actriz en la siguiente. Eso no va a ocurrir en 2023 por la sanción impuesta.