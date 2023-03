Ignacio López Tarso, el amor imposible de Elsa Aguirre

Elsa Aguirre, de 92 años, forma parte de la historia del cine mexicano, donde tuvo la oportunidad de trabajar con los grandes actores, directores y actrices de la Época de Oro, entre ellos Ignacio López Tarso.

Durante una entrevista con Publimetro, confesó el gran amor que le tuvo al primer actor, con el que compartió varios proyectos.

“Yo nada más le digo que creo que ha de haber sido ese amor imposible que sentí con Ignacio López Tarso. La atracción con Luis Aguilar fue muy fuerte también y más aún con Pedro Infante, pero fueron imposibles porque hasta ahí quedó nada más. Por eso llegó un momento en que yo le dije a mi mamá a los 29 años, ya había hecho parte de mi carrera con puro trabajo; era un trabajo tras otro, a los 15 años entré, a los 17 años yo ya hacía papeles que no se sabía de donde venía la mujer, yo tenía 17 años en Algo flota sobre el agua, en La flor de azalea, entonces a veces me pregunto qué traía yo ya desde chica. El director me decía cómo y ahora pienso como los grandes actores me ayudaban para yo seguir actuando”.

Al preguntarle si alguna vez le confesó su amor a Ignacio López Tarso respondió: “Él se expresa muy bonito de mi, él dice que también se enamoró, pero yo no sé. Solamente sé que yo verdaderamente me enamoré de él, pero fue imposible porque yo desde chiquita sufría mucho eso, el abandono de la guerra, el esposo se retiraba a la guerra y ya no regresaba. Entonces yo venía con mucho sufrimiento, yo sufría por las canciones tristes de abandono, de sufrimiento y me sentía apartada, no me hacían mucho caso en la familia porque era negrita y todos mis hermanos eran blanquitos, entonces todo eso no sé si lo hacían sentir, pero yo me sentía como apartada de mi familia”.