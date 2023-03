Ni JLo llevó los brillos tan bien: el look con el que Nadia Ferreira presumió su ‘baby bump’ con clase

Nadia Ferreira Nadia Ferreira tiene los looks más elegantes durante su embarazo (Mireya Acierto / @nadiatferreira/Instagram / Getty Images)

Nadia Ferreira ha encantado con sus looks durante su embarazo, pues ha demostrado que las embarazadas también se pueden ver elegantes y sexys, y no con looks aburridos.

La esposa de Marc Anthony siempre ha encantado con su belleza por sus ojos claros, cabello largo y liso, y cuerpazo, incluso aseguran que parece una muñeca.

La joven de 23 años se ha destacado por su estilo elegante y moderno, y durante el embarazo no lo ha dejado atrás, al contrario, ha demostrado que tiene mejor estilo que nunca, imponiendo tendencias para embarazadas.

Te recomendamos: La embarazada más elegante y sexy: Nadia Ferreira presumió su ‘baby bump’ en bikini en la playa

Nadia Ferreira presume su ‘baby bump’ en elegante look de lentejuelas

Nadia Ferreira ha vivido su embarazo entre viajes y conciertos, y es que ha acompañado en todo momento a su esposo, Marc Anthony.

Durante uno de sus conciertos en Sacramento, la modelo deslumbró con su look, derrochando estilo y presumiendo su ‘baby bump’ con elegancia.

Nadia llevó un hermoso vestido largo de lentejuelas, con mangas largas en tono beige, que complementó con un maxi abrigo en tono negro.

Su cabello lo llevó suelto y liso, y se veía muy emocionada y feliz en primera fila, escuchando cada tema del famoso salsero, con quien se casó en enero de este año.

Muchos elogiaron su look y la catalogaron como la “embarazada más elegante”, y hasta aseguraron que opacó a la ex de Marc, Jennifer López.

“Wow que mujer tan hermosa”, “regia y elegante como siempre”, “wow es la embarazada más bella”, “se ve radiante con su pancita”, “de los looks más sofisticados y elegantes”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Te recomendamos: “Será el abuelito”, las fotos por las que se burlan de Marc Anthony y Nadia ahora que serán padres

Hace unos días, Nadia publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía viajando en su avión privado, posando con un hermoso vestido negro de escote bardot, con el que presumió su pancita.

Además, también presumió su pancita durante una sesión en la playa, en bikini, con la que mostró que es la embarazada más sexy y vive su mejor momento.

Nadia Ferreira presume su embarazo en bikini en la playa: prueba que es la más sexy y elegante Instagram @nadiatferreira

Así prueba que no pierde su clase y glamour en ningún momento y también impone tendencias de moda para las embarazadas este 2023.