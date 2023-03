“Me arruinaron la vida”: la desconsolada reacción de Clara Chía tras ver su desaliñado look en sus primeras fotos filtradas

A pesar que Clara Chía Martí ha demostrado estar más feliz que nunca en su relación con Gerard Piqué, fuentes cercanas a la joven, de 23 años de edad, han afirmado que estuvo un tiempo destrozada, pues aseguran que lloró por el atuendo que usó en la boda con el catalán, y fue una de las primeras fotografías que rodó en el Internet tras revelar que era la nueva novia de Piqué.

Clara Chía lloró con las primeras fotografías filtradas de ella y Piqué

Al parecer, Clara Chía ha tenido altibajos durante su relación con Gerard Piqué, y no es para menos, luego de ser señalada como la manzana de la discordia y culpable de la separación entre el presidente de la Kings League y Shakira, la española no solamente ha sido criticada por los seguidores de la colombiana, sino por la prensa, quien no la ha dejado de seguir, tratando de capturar los momentos de su vida junto al ex jugador del Barcelona.

Luego de la separación de Shakira y Piqué, fotógrafos españoles no titubearon en revelar la identidad de la nueva novia del catalán, Clara Chía Martí. Al principio, ella fue criticada por su manera de vestir, en las primeras fotos salía desalineada y hasta con un vientre pronunciado, levantando las sospechas de un posible embarazo.

Clara Chía estaba destrozada sin consolación

Con el primer atuendo que fue fotografiada, Clara Chía Martí se fue en llanto, estaba destrozada por cómo se veía en las imágenes.

Fue a través de una declaración de una trabajadora de Kosmos, donde señaló que Clara Chía estaba destrozada, y afirma que lloró con el look de sus primeras fotografías filtradas de la boda que asistió con Gerard Piqué.

“¡Qué fuerte! (Clara Chía) Ha llegado (al trabajo) abatida, llorando, diciendo que esas fotos ‘le han arruinado la vida’, que ‘el mundo entero la está criticando, se están riendo de ella’”, dijo y confesó que cuando supo eso sobre ella le dio gusto, determinando que debía aguantar porque “ella ha decidido meterse en un matrimonio”.