Estos son los 3 famosos que han expresado su rechazo a Meghan Markle

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, parece que solo se ganó el corazón del príncipe Harry, pues él considera que ella y la marihuana fueron sus salvavidas en los momentos más tormentosos de su existencia.

Cada día que pasa, la relación entre ella y la monarquía se deteriora más y más, desde que decidieron renunciar a sus títulos reales para hacer una “vida normal” en Estados Unidos, hasta las polémicas declaraciones que ella y Harry han hecho sobre la corona británica, que los acusa de racista y que el actual rey Carlos III es el presunto culpable de todos los traumas que tiene su esposo.

El hijo menor de la princesa Diana publicó en enero su biografía titulada “En la sombra”, una obra en la que descarga todo sus sentimientos en contra de su padre, su hermano el príncipe William y su esposa Kate Middleton. En sus páginas señaló que el heredero al trono lo golpeó porque defendió a su esposa Meghan.

Según el libro, William calificó a la duquesa de Sussex como una mujer difícil, grosera y desagradable, lo que enfureció a Harry. Ahora nuevamente vuelve a la palestra mediática, al culpar a su padre como el causante de todos sus traumas infantiles. También manifestó que se siente feliz de haberse alejado de la monarquía para ser el padre que desea.

Meghan, la manzana de la discordia

La exactriz estadounidense se convirtió en la mujer que ha desafiado abiertamente a toda la realeza británica, lo que ha causado el rechazo y los elogios de millones. Sin embargo, no solo los habitantes de Reino Unido han demostrado su descontento con ella, sino algunos grandes artistas del medio del espectáculo. El más reciente fue el comediante Chris Rock.

De acuerdo con el medio de comunicación Daily Mail, el pasado sábado 4 de marzo, el humorista repudió en su show las declaraciones de Markle en relación con el racismo, cuando le afirmó el año pasado a la presentadora de tv, Oprah Winfrey, que la rechazaron en el palacio de Buckingham por el tono de su piel y cómo sería la de Archie, su primogénito.

Chris le dijo que ella había ganado la “lotería de la piel clara” y que no solo la familia real quería conocer cómo sería su hijo mayor, pues hasta “los negros quieren saber qué tan moreno sería”.

Rebel Wilson, la actriz y comediante, también dejó claro que no fue nada agradable para ella conocer a Meghan. “Meghan no era tan genial. No era tan naturalmente cálida”, manifestó la estrella de 43 años, quien conoció los duques durante un encuentro Santa Bárbara, California, porque tienen un amigo en común. Piensa que su frialdad pudo deberse a que su madre le preguntó a Meghan por sus hijos. Sin embargo, esto no fue tedioso para Harry, quien “no pudo ser más amable”.

Por su parte la presentadora de televisión Wendy Williams ha dicho abiertamente que no es fan de Markle y ha lanzado duras críticas en su contra. Al inicio de la relación, afirmó que “ella es demasiado dramática y eso no funcionará… no será ella, sino su familia quien arruinará todo”. Y después de varios años la calificó como “una princesa cualquiera”.

Todo parece que Harry y Meghan seguirán estando en el ojo del huracán mediático que ellos mismos provocan, pero que rechazan por no respetarlos.