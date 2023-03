“Poder amar sin miedo”: Novia de Sebastián Caicedo publicó amoroso mensaje, pero Carmen se robó el show

Sebastián Caicedo es un reconocido actor quien ha hecho parte de varias producciones nacionales e internacionales, tales como: ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Nuevo rico nuevo pobre’, ‘Los Reyes’, entre otras. Además, de su sonada relación con la también actriz Carmen Villalobos, con quien mantuvo una relación durante más de 10 años e incluso contrajeron matrimonio en el 2019, siendo unas de las parejas más estables del mundo de la farándula.

Sin embargo, hace pocos meses ambos confirmaron su ruptura a través de redes sociales. Aunque varios rumores aseguraban que cada uno ya estaba en una nueva relación, la expareja decidió esperar un tiempo para compartir la noticia con sus fans. La nueva pareja de Sebastián es un joven llamada Juliana Diez, con quien se conoció durante algunas de sus visitas a la Iglesia y posteriormente, empezaron a compartir y ella fue quien lo invitó a uno de sus eventos.

Si bien, el actor se ha dejado ver feliz y emocionado, indicando que todo lo está llevando paso a paso y siguiendo los planes de Dios e incluso la pareja ha compartido como disfrutan algunos de sus viajes y también, varias cenas en su hogar. Sin embargo, quien no se había pronunciado al respecto, era Juliana, pues ha optado enfocarse en cada uno de sus proyectos y priorizando su amor en la intimidad.

Pero, en esta ocasión resultó ser todo lo contrario, pues expresó el amor que siente por Caicedo con una serie de imágenes las cuales estuvieron acompañadas de un sentido mensaje: “Conocer tu corazón ha sido uno de los regalos más hermosos que Dios me ha dado, amo reír a tu lado, orar, llorar, soñar, y sobre todo Creer en las locuras que Dios pone en nuestros corazones”. Asimismo, indicó que no existe nada más hermoso en su vida que el poder amar sin sentir miedo alguno, en donde Dios tiene el control no solo de su relación sino que también de sus vidas.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus fans no han faltado y por supuesto, de su pareja Sebastián Caicedo, quien comentó su publicación agregando: “En sus tiempos y soltando el control”. Por otro lado, varios internautas no dejaron a un lado a Carmen Villalobos indicando que ella es mucho más linda y su actitud resalta frente a la nueva pareja del actor.

Por otra parte, varios indicaron que a Sebastián no se le veía tan feliz como cuando estaba con Carmen e incluso aseguraron que en comparación a Frederick, nueva pareja de la actriz Juliana Diez mostraria mucho más cariño por él.