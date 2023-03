Enrique Iglesias y Anna Kournikova sorprenden con lujoso juguete a sus hijos

Estar fuera de los flashes parecer ser la clave, entre otras tantas, para que las parejas del medio artístico permanezcan unidos. Y esto lo pusieron en práctica el cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova, pues este 2023 cumplirán 22 años de amores. Una de las relaciones más sólidas del mundo del espectáculo, y que además ha rendido sus frutos.

En el 2001 las dos estrellas se conocieron durante el rodaje del videoclip Escape, momento en el que el cantante y productor quedó flechado al instante, pero ella lo rechazó en varias oportunidades hasta que no pudo más y se rindió ante sus encantos.

Hoy su amor se mantiene más firme que nunca y aunque ellos aseguraron que jamás se casarán, lo que si trabajaron fue en formar un hogar, ahora tienen tres hijos: Nicholas, Lucy y Mary.

La pareja se convirtió en padres en agosto del 2017, cuando nacieron los mellizos Nicholas y Lucy tienen cuatro años, son mellizos. Tres años más tardes volvieron a “encargar la cigüeña”, que le trajo una hermosa niña a la que llamaron Mary.

Un súper regalo

¿Qué padre no ha querido darle todo lo mejor a sus hijos? por supuesto que Enrique y Anna no son la excepción, pues sus niños son la mayor bendición en sus días. Por tal razón, el septiembre de 2021, los mellizos recibieron un súper regalo: una lujosa mini camioneta Land Rover roja.

Los tres hermanitos se montaron y disfrutaron de tu obsequio. La camioneta la manejaba el pequeño Nicholas, quien además también trataba de resguardar a Lucy y Mary. Algunos de los seguidores aplaudieron a los retoños, mientras que otros criticaron que siendo tan pequeños recibieran regalos tan grandes y caros.

Una sonrisa de ellos me hace la persona más feliz

Ese mismo año. en un episodio del programa español El Hormiguero, Enrique contó todo sobre su faceta como padre y manifestó que desde que tiene a sus hijos, pues siempre lo piensa mucho para quedarse hasta tarde trabajando y acotó: “Soy feliz al verlos, todo es alrededor de ellos, todo importa, nada más solo ellos.

El español le contó a Pablo Motos, conductor del programar, que “una sonrisa de ellos te hace la persona más feliz del mundo. (...) Que ellos sean lo que quieran ser con tal de que sean felices. Me da igual si quieren ser artistas, cantantes o dedicarse a cualquier cosa, lo importante es que tengan esa pasión por lo que están haciendo”.

Enrique describió como extraordinario los últimos años de su vida, pues está con sus hijos y su pareja, a quien califica como una mujer divertida, inteligente y que hace las cosas de manera diferente: ”Ser padre es algo que nunca me imagine cómo iba a ser, pero me siento muy afortunado y soy feliz con ellos. Por eso me gusta mucho estar en casa, me cuesta mucho cuando me voy de gira”.

Ahora como padre, aconseja a otros hombres que para ser un excelente progenitor es necesario tener mucha paciencia, escucharlos, mimarlos, quererlos, repetirle constantemente que siempre se va a estar presente, aunque no esté físicamente, y que en los momentos bueno y malos sepan que pueden contar contigo.