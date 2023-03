Así ha crecido Alaïa, la hija de Adamari López y Toni Costa

Luego de más de dos años separados, Adamari López y Toni Costa mantienen una relación cordial, por el bien de su hija Alaïa, y ahora que la pequeña cumplió ocho años, los dos demostraron su madurez para convivir.

La fiesta de cumpleaños de Alaïa

Para su celebración, Alaïa tuvo una fiesta con temática de “Merlina”, pues se ha hecho gran fan de este personaje, con motivo del reciente estreno de la serie de Netflix.

Incluso, la conductora de televisión y el bailarín aprovecharon para grabar algunos videos, siguiendo la tendencia que se hizo viral por medio de TikTok.

El emotivo mensaje de Adamari

La actriz compartió unas emotivas palabras dedicadas a su hija, para felicitarla por sus ocho años de vida.

“Me siento tan orgullosa de ti, de tus logros y de ver cómo te esfuerzas todos los días por hacer bien las cosas. Son muchas cosas las que admiro de ti. Me encanta la manera tan linda que tienes para tratar y procurar a tus amiguitos, tu acercamiento con Dios, lo sensible y fuerte que eres y cómo me enseñas con dulzura a ser mejor y enfrentarme a todo por ti”, escribió Adamari en una publicación.

Alaïa es toda una influencer

Desde muy pequeña, la hija de los famosos ha desarrollado una carrera en las redes sociales, especialmente en Instagram.

De acuerdo a la descripción del perfil de Alaïa, su cuenta fue creada y es manejada por sus papás.

Posee 1.1 millones de seguidores y en la mayoría de las publicaciones suele compartir momentos de su día a día.

Suele realizar varias actividades

A su corta edad, la niña es una experta jugando golf y le gusta practicarlo en compañía de su papá, quien la alienta en cada momento.

A Alaïa también le gusta la equitación y suele practicarla en sus tiempos libres; además, su mamá siempre la acompaña, pues también le gusta.