Los hijos reales de los actores de ‘Café con aroma de mujer’: uno de ellos brilla en Hollywood

Margarita Rosa de Francisco decidió no convertirse en madre tras 'Café con aroma de mujer | (RCN Televisión)

Corría el año 1994 cuando aterrizó en la televisión colombiana Café con aroma de mujer, una telenovela escrita por Fernando Gaitán que acaparó el gusto de las audiencias en todo el mundo.

Durante más de 150 episodios, Teresa Suárez y Sebastián Vallejo conquistaron a millones con su apasionada historia de amor y lucha enmarcada en el mundo de la producción y venta del café.

Casi 29 años han pasado desde entonces y la vida de los actores que integraron el elenco de esta inolvidable trama ha cambiado considerablemente tanto en el plano personal como el laboral.

Algunos ya están retirados de la actuación, otros siguen actuando y triunfan a nivel internacional, mientras otros compaginan sus diferentes facetas con su papel como madres o padres de familia.

Los hijos de los actores de Café con aroma de mujer

Por esto, a continuación, te presentamos a los hijos reales de 15 de las estrellas principales de este clásico de los melodramas latinoamericanos que sigue vigente en los corazones del público.

Guy Ecker

El actor de Sebastián ya era padre de un niño cuando se unió al elenco de la telenovela: Jon-Michael. Su primogénito, fruto de su relación con una estadounidense, nació en marzo de 1983.

Ahora, tiene 39 años, vive en Estados Unidos y es un talentoso actor como su padre, pero no en telenovelas, sino en producciones de Hollywood, como la serie de Netflix Firefly Lane (2021).

Aparte, Ecker se convirtió en padre de otros tres herederos después del melodrama con su actual esposa y mánager, Estela Sainz. Ellos son Liam, Sofía y Kealam, quienes tienen 21, 19 y 17 años.

Guy Ecker tiene cuatro hijos que lo llenan de orgullo | (Instagram)

Cristóbal Errázuriz

El histrión de Iván Vallejo tiene una hija con alrededor de 27 años. No obstante, se desconoce su nombre o a qué se dedica porque no se han dejado ver juntos y él no ha dado detalles sobre ella.

Alejandra Borrero

La intérprete de Lucía Sandoval no tuvo hijos biológicos, pero sí tiene una hija del corazón. Su nombre es María José Numa, tiene alrededor de 28 años y una relación muy estrecha con su madre.

Alejandra Borrero junto su hija, María | (Instagram)

Silvia de Dios

La actriz de Lucrecia Rivas es la orgullosa madre de un productor, director y dramaturgo de 30 años llamado Daniel Vicenzo Papa. Su hijo es fruto de su matrimonio con su exesposo, Giovanni Papa.

Silvia de Dios tiene un mejor amigo en su único hijo | (Instagram)

Danna García

La estrella detrás de Marcela Vallejo debutó en la maternidad con el nacimiento de su hijo Dante el 8 de julio de 2017. El niño es producto de su relación con el periodista español Iván González.

Danna García cumplió su sueño de ser mamá en 2017 | (Instagram)

Lina María Navia

La famosa tras Paula Vallejo es madre de una hija y un hijo con su esposo, Whit Haskel, pero debido a que está retirada del medio, se desconocen sus nombres y edades. La familia vive en Los Ángeles.

Lina María Navia vive dedicada a su familia en Los Ángeles | Facebook (Facebook)

Gerardo de Francisco

El histrión que dio vida a Francisco Vallejo es padre de tres hijos artistas resultado de su matrimonio Mercedes Baquero. La mayor se llama Adriana estudió filosofía y ha actuado de manera esporádica.

La segunda es nada más y nada menos que la protagonista de Café con aroma de mujer: Margarita Rosa de Francisco. Mientras, el menor es el presentador, actor y periodista Martín de Francisco.

Los hijos de Gerardo de Francisco heredaron su vena artística | (Instagram)

Myriam de Lourdes

La actriz de Ángela Sáenz es madre de tres hijos de tres relaciones que decidieron perseguir carreras dentro del mundo del espectáculo en Colombia: Carolina Sabino, Lina Luna y Joaquín Rodríguez.

Las primeras son actrices y cantantes famosas por participar en destacadas telenovelas, mientras el último es un reconocido mánager de artistas dentro de la industria del entretenimiento.

Myriam de Lourdes heredó su talento a sus hijos | (Instagram)

Guillermo Vives

El actor de Bernardo Vallejo es padre de unos mellizos, Jacobo y Matilde, junto a su esposo, José Leonardo Maya. La pareja alquiló un vientre para concebir a los pequeños, quienes nacieron en 2018.

Guillermo Vives formó una familia junto a su esposo en 2018 | (Instagram)

Juan Carlos Arango

El artista tras Aurelio es padre de tres hijos que llenan sus días de alegría: Samuel, Mateo y Simón. El primero está en su tercera década de vida y heredó su pasión por las artes.

Mientras, el segundo y el tercero son dos niños muy deportistas producto de su relación de dos décadas con su esposa, una periodista y maestra londinense llamada Anastasia.

Juan Carlos Arango es un padre dedicado para sus tres hijos | (Instagram)

Santiago Bejarano

El artista que encarnó a Miguel Tejeiros y su esposa, Julia Salazar, soñaron por años con convertirse en padres, pero sufrieron la pérdida de cinco embarazos debido a los problemas de salud de ella.

Finalmente, tras mucho desearlo, los esposos decidieron cumplir ese anhelo adoptando una niña a la que bautizaron con el nombre de Elisa. Su hija hoy es adulta, psicóloga y la luz de sus ojos.

Santiago Bejarano tiene una bella relación con su hija, Elisa | (Instagram)

Óscar Borda

El intérprete de Harold McLain es el orgulloso papá de dos hijos adultos, Sergio Andrés y Valeria, con su adorada esposa, Janeth Rodríguez, con quien tiene más de tres décadas de relación.

Sobre el mayor, se sabe que es fotógrafo y realizador audiovisual. Mientras, la segunda se pudo conocer que estudió asesoría de imagen en Estados Unidos y tiene 26 años recién cumplidos.

Óscar Borda no podría estar más orgullosos de sus hijos | (Instagram)

Juan Ángel

El galán tras Mauricio Salinas es progenitor de dos retoños con su esposa, la economista Marcela Gómez. Sus nombres son Jerónimo y Gregorio y cuentan con una gran afinidad para las artes.

El primero es egresado de artes audiovisuales; en tanto, el segundo tiene alrededor de 20 años de edad y estudia música para convertirse en director, según contó Ángel en una entrevista.

Los hijos de Juan Ángel comparten su pasión por las artes | (Instagram)

Gustavo Corredor

El actor de Rafael Vallejo es padre de tres adultos junto a su esposa, Isabel Pulido. Sus nombres son Cristina, Margarita y Tomás. No se sabe mucho sobre sus vidas más que tienen sus propias familias.

Claudia Liliana González

La estrella de Daniela Reyes es la feliz mamá de dos hijos: Martín y Mariana Saldarriaga. El mayor tiene 26, es cantautor de música católica, está casado y debutó como papá en 2022.

Mientras, la menor es estudiante de Arquitectura, amante a la música y cumplirá 23 años de edad durante este 2023. En Instagram, la recordada actriz continuamente presume a sus vástagos.