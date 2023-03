Hija de Salma Hayek sorprende con su nuevo look a sus 15 años: así ha crecido Valentina Paloma

Valentina Paloma Pinault, la única hija de Salma Hayek y François-Henri Pinault, acaparó todas las miradas al reaparecer con un nuevo look en la Semana de la Moda de Milán el pasado 24 de febrero.

La joven, considerada una de las menores más adineradas del mundo a sus 15 años, asistió con su familia al desfile otoño-invierno de Gucci y se robó la atención con su radical cambio de imagen.

Y es que Valentina se despidió definitivamente de la cabellera castaña que heredó de su madre y se pasó al lado de las rubias. Con su nueva melena, peinada en ondas naturales, la adolescente parecía otra.

En el evento, la jovencita además aprovechó para mostrar su gran estilo con un maduro atuendo Gucci de pies a cabeza compuesto por una falda en cuero negro, una camisa lila y zapatos de plataforma.

No obstante, aparte de impresionar con su pelo rubio, su sentido de la moda y dotes de modelo, la hija de la actriz mexicana y el empresario francés también impactó con lo mucho que ha crecido.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de usuarios asombrados sobre lo cambiada que está ahora. Por eso, a continuación, hacemos un repaso a su transformación a través del tiempo.

La metamorfosis de Valentina Paloma, la hija de Salma Hayek

Valentina Paloma nació en Los Ángeles, California, el 21 de septiembre de 2007. Antes de llegar al mundo, ya era famosa por ser la hija de una de las parejas más poderosas en el mundo de la moda y el cine.

A pesar de este hecho, sus papás la protegieron de la sobreexposición a los medios durante su infancia. De hecho, en ese entonces, su presencia en eventos o en las redes sociales era escasa.

Sin embargo, con cada una de sus apariciones quedaba en evidencia la paulatina evolución de Valentina, quien físicamente tiene una combinación equilibrada de los rasgos de sus progenitores.

Mientras crecía, comenzó a mostrar un estilo acorde a su edad y sin gran influencia de marcas a pesar de que su multimillonario papá es presidente de Kering, cuyas filiales incluyen firmas de lujo.

Asimismo, también empezó a manifestar su vocación hacia las artes y sus muchos talentos. De acuerdo a Salma, a su hija le gusta pintar, escribir y hasta hacer sus propias películas desde niña.

Empero, sus padres prefirieron que se enfocara en sus estudios, su familia y sus amigos. De esta manera, creció como una pequeña más pese a la gran fama y fortuna que tenía.

El paso a la adolescencia

Valentina dejó ver que había dejado la infancia atrás y comenzaba su etapa adolescente con una aparición pública junto a su madre después de la gala de los Golden Globes en marzo de 2021.

En aquella ocasión, los paparazis la retrataron convertida en una jovencita con un minivestido morado. Ya adelantaba que empezaba su camino hacia la conquista del mundo con su estilo.

Más tarde ese año, impresionó al asistir a varios eventos con su madre luciendo más enorme y chic que nunca, como la premier de Eternals y la revelación de su estrella en el Hollywood Walf of Fame.

En marzo de 2022, la adolescente asistió a la Semana de la Moda de París y dejó a todos nuevamente anonadados con su cambio. Su cabello entonces comenzaba a transitar hacia el rubio.

Tan solo semanas después, Pinault Hayek volvió a ser el centro de atención en el mundo al posar por primera vez junto a Salma para la portada de la revista Vogue para México y Latinoamérica.

Un estilo y personalidad definidos

Con cada retrato para el medio, mostraba el gran estirón que se había dado y la bella relación que tenía con su madre, sobre la cual ahondó un poco en su entrevista al medio en aquella oportunidad.

La adolescente aparte contó cuáles eran sus sueños en el mundo profesional y no sorprendió. “Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza”, dijo.

“Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, confesó.

De igual forma, habló sobre su estilo: “La verdad es que cuando se trata de ropa, la de ella (su mamá) me encanta, pero en general siempre uso lo que me gusta, casi no me fijo en la marca”.

“Me agrada también combinar y llevar piezas vintage. Sí me gustan las marcas, pero no uso las cosas por eso, solo porque me gusta”, compartió.

Además, la teen explicó generalmente usa ropa de estilo sweats, pero cuando quiere “arreglarse” un poco más le gusta apostar por piezas que “expresen su estilo y quién es”.

El presente de Valentina Paloma

Finalmente, a casi un año después de esa entrevista, retornó a la vida pública asistiendo a la Semana de la Moda de Milán junto a sus padres y hermana mayor, Mathilde, en febrero pasado.

Tan solo días después de causar revuelo con su reaparición en este evento, volvió a acaparar los flashes con su nuevo look y su tremendo cambio físico en la Semana de la Moda en París.

Valentina, quien es una de las adolescentes que más influye por su belleza y estilo, posó sola en el photocall previo al show de Saint Laurent con un estilismo regio en colores coordinados.

La joven millonaria probó que queda poco de la niña que iba a todos lados con su mamá vistiendo un suéter marrón semitrasparente, una elegante falda de raso color cobre y unas plataformas a juego.

Aparte llevó algunos accesorios, pero el gran protagonismo del ensamble lo tuvo el beauty look compuesto por un maquillaje cargado y su rubia melena recogida en una trenza al costado.

Gracias a esta aparición, su metamorfosis volvió a ser tema de conversación en Internet y aumentó el alcance de su cuenta en TikTok, en donde florece como influencer con más de 160 mil seguidores.

En redes, algunos opinaron que el look de la hija de Salma Hayek no era apropiado para su edad, pero ella dejó claro que, a meses para cumplir sus 16 años, está lista para volar y ser la nueva it girl.