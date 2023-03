‘El mundo mágico de Terabithia’ se estrenó hace 16 años y así de cambiados están sus actores

Corría el año 2007 cuando aterrizó en la gran pantalla El mundo mágico de Terabithia, una película de drama y fantasía dirigida por Gábor Csupó basada en una novela de Katherine Paterson.

El filme seguía la amistad de Jess Aarons y Leslie Burke, dos niños solitarios que usan su imaginación para crear Terabithia, un reino mágico en donde evaden sus problemas y abordan sus temores.

Encabezada por Josh Hutcherson y AnnaSophia Robb, la producción de Walden Media de inmediato conquistó los corazones de las jóvenes audiencias y se convirtió en un clásico para una generación.

El cambio de los actores de El mundo mágico de Terabithia

Desde entonces, han pasado más de tres lustros en los que mucho ha pasado en la vida de las estrellas de este largometraje. Por eso, a continuación, te mostramos su antes y después:

Josh Hutcherson - Jess Aarons

El actor estadounidense Josh Hutcherson tenía 14 años de edad cuando maravilló al mundo con su gran talento en la piel de Jess Aarons, el protagonista de El mundo mágico de Terabithia.

Después de la película, el histrión continuó imparable expandiendo su trayectoria en el cine y la televisión con papeles en exitosos proyectos como la trilogía de Los Juegos del Hambre (2012-2015).

En la actualidad, Hutcherson tiene 30 años y sigue brillando en el mundo de la actuación. De hecho, tiene varias producciones pendientes por estrenar, como la cinta Five Nights at Freddy’s este 2023.

Con respecto a su vida personal, Josh tiene una relación con la actriz Claudia Traisac desde 2014. La pareja se conoció grabando el filme Escobar: Paradise Lost y desde entonces son inseparables.

Josh Hutcherson en 'El mundo mágico de Terabithia' y en la actualidad | (Walden Media - Walt Disney Pictures / Instagram: @peetajosh123)

AnnaSophia Robb - Leslie Burke

Con 13 años de edad, la estrella estadounidense AnnaSophia Robb conquistó corazones en todo el globo con su magistral personificación de la alegre Leslie Burke, la mejor amiga de Jess.

Luego de saltar a la fama por El mundo mágico de Terabithia, Robb siguió indetenible encadenando papeles en producciones exitosas como Soul Surfer o The Carrie Diaries sin descuidar su educación.

Al presente, la estrella tiene 29 años y continúa destacando con su talento en el cine y la televisión. La serie Dr. Death (2021) y la película Lansky (2021) son algunos de sus últimos proyectos.

En cuanto a su vida privada, AnnaSophia está felizmente casada con Trevor Paul. Los esposos se dieron el “sí, acepto” en una gran boda celebrada en Nueva York en septiembre de 2022.

AnnaSophia Robb en 'El mundo mágico de Terabithia' y en la actualidad | (Walden Media - Walt Disney Pictures / Instagram: @annasophiarobb)

Zooey Deschanel - Srta. Edmunds

En El mundo mágico de Terabithia, la histrionisa y cantante Zooey Deschanel se encargó de personificar a la señorita Edmunds, una profesora de música de la que Jess está enamorado.

Tras el filme, prosiguió destacando como actriz en más de una veintena de proyectos, siendo el más resaltante la serie New Girl (2011-2018). Además, brilló en la música con su dueto She & Him.

Hoy en día, tiene 43 años y permanece vigente en el mundo del espectáculo. La película Dreamin’ Wild (2022) y la serie Physical (2021) son de las más recientes producciones en los que ha trabajado.

Sobre su vida íntima, se sabe que es novia del productor Jonathan Scott desde 2019. Además, es mamá de dos niños: Elsie y Charlie, fruto de su relación su segundo exesposo, Jacob Pechenik.

Zooey Deschanel en 'El mundo mágico de Terabithia' y en la actualidad | ( Walden Media - Walt Disney Pictures / Instagram: @zooeydeschanel)

Bailee Madison - Maybelle Aarons

La actriz Bailee Madison tenía 8 años de edad cuando se ganó el cariño de las audiencias interpretando a Maybelle Aarons, la adorable hermanita menor del personaje de Hutcherson.

Tras su trabajo en El mundo mágico de Terabithia, la luminaria infantil continuó construyendo su carrera. Actualmente, Madison tiene 23 años y sigue destacando como actriz en el medio artístico.

Las series Pretty Little Liars: Original Sin (2022) y Good Witch (2015-2021) son sus últimos proyectos en TV; mientras, en el cine, son las cintas Play Dead (2022) y El campamento de mi vida (2021).

En cuanto a su vida amorosa, Bailee mantiene un noviazgo desde hace casi cuatro años con el músico Blake Richardson, quien tiene su edad y forma parte de la banda New Hope Club.

Bailee Madison en 'El mundo mágico de Terabithia' y en la actualidad | (Walden Media - Walt Disney Pictures / Instagram: @baileemadison)

Robert Patrick - Jack Oliver Aarons

El famoso intérprete estadounidense Robert Patrick formó parte del elenco de la película distribuida por Walt Disney Pictures con encarnando el personaje de Jack Oliver Aarons, el serio padre de Jess.

Después de su participación en el largometraje, Patrick no ha dejado de actuar. Hoy por hoy, tiene 64 años de edad y permanece activo como histrión tanto en las pantallas como en series podcasts.

Las últimas series televisivas en las que actuó son 1923 (2022–2023) y Peacemaker (2022). Mientras, sus más recientes películas se tratan de Shelter in Solitude (2022) y Dark Asset (2022), según IMDb.

Con respecto a su vida privada, el eterno Jack Aarons está felizmente casado con la actriz Barbara Patrick desde 1990. La pareja tiene dos retoños: una hija llamada Austin y un hijo bautizado Samuel.