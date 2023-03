“Qué suerte tiene mi ex que yo no canto”, ¿Adamari López le lanza indirecta a Toni Costa?

Adamari López no se queda atrás y además de opinar sobre la canción de Shakira con Bizarrap, también dio su opinión con el nuevo lanzamiento de la colombiana con su paisana Karol G. La presentadora acostumbra a crear contenido y en su mayoría tienen doble sentido. En esta ocasión, la conductora de ‘Hoy Día’, publicó un video en sus redes sociales y expresó: “Qué suerte tiene mi ex que yo no canto”.

La puertorriqueña se ha ganado el corazón de los televidentes. Es una de las favoritas de Telemundo y tiene más de 8 millones de seguidores en su Instagram, es que Adamari ha sabido llegar a los hogares de la televisión hispana y se ha convertido en una pieza indispensable para su canal. Sin embargo, para ella no ha sido fácil enfrentar una separación con su expareja Toni Costa después de 10 años. Es por eso que sus seguidores consideran que la también actriz, pueda estar identificada con las recientes interpretaciones de las artistas colombianas.

Adamari creó un reel donde dio a entender que menos mal y no es cantante porque sería terrible todo lo que pudiera haberle dicho a su ex en las letras. La famosa justo escribió en la descripción de la publicación: ¡Qué suerte tienen algunos! ¿Cómo titularían una canción mía?

Seguidores opinan en contra de Adamari

El video fue propicio para que los seguidores, se expresaran. “Supéralo y no te hagas más la víctima, con Fonsi pasó lo mismo y es feliz con su esposa y tienen una bella familia, trata de crear la tuya”, “Y después dice que no quiere que su hija sufra, estás ardida que te cambió por una más joven q tú”, “Ya choca tanta indirectas sufriendo por el pasado”, “Ella está sufriendo todavía obviamente. Y si está generando dinero por eso pues peor se está rebajando demasiado.”, son algunos de los cometarios de los internautas.