Que siempre no: Geraldine Bazán vuelve a la soltería y ésta es la razón de la ruptura con Nones

En medio del escándalo que Gabriel Soto e Irina Baeva han estado arrastrando desde hace meses por una supuesta crisis en su relación, Geraldine Bazán parecía estar avanzando con un nuevo romance.

Apenas en San Valentín, la actriz compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a un misterioso hombre.

“Ámate a ti mismo primero. ¡¡YO Valentín!! Mi San Valentín. El amor propio no es egoísta, es importante. Ámate mucho para amar aún más”, escribió la actriz en la publicación.

Geraldine Bazán Instagram

Si bien no se le ve su rostro por estar cubierto con un enorme emoji de corazón, los seguidores de Bazán supieron que se trataba de Alejandro Nones, su compañero en Corona de Lágrimas con el que habría iniciado una relación hace meses.

Geraldine intentó ser lo más discreta posible con esta relación y sólo fue en un par de ocasiones que se les vio juntos. El año pasado caminaron muy enamorados por la alfombra roja del Festival de Cannes y de ahí aprovecharon su estancia en Europa para viajar a París.

Durante un tiempo no se supo nada de ellos como pareja pero nuevamente hicieron acto de presencia incluso con las hijas de la actriz.

Finalemente se dio a conocer que la relación no funcionó

Las cosas entre Alejandro y Geraldine no prosperaron pero en medio de especulaciones, fue el actor quien finalmente salió a hablar.

Mientras Geraldine sólo se había limitado a decir que entre ellos “sí hubo onditas”, Nones dijo en un reciente encuentro con la prensa:

“El amor siempre es bonito. El amor siempre hay que estar abierto. ¿Qué sería de la vida sin el amor? El amor siempre esta ahí, siempre hay que disfrutarlo (...) Yo no me enfoco en dónde, ni cómo, ni cuándo, ni con quién. La vida organiza y hasta ahora siempre han dado cosas bonitas”, declaró.

Ni el divorcio, ni las rupturas de Geraldine son un fracaso

Para Geraldine, su prioridad siempre será ser feliz para darles lo mejor de sí a sus hijas. Si bien no se sabe qué pasó exactamente con Nones, es probable que las cosas no hayan prosperado por no ir en la misma dirección y que por ende no había forma de crecer juntos.

Lamentablemente, Bazán ha sido víctima de la doble moral de la sociedad pues en este tiempo que ha intentado rehacer su vida amorosa, la han criticado por su historial de hombres con los que ha salido.

Incluso algunos la han señalado por “no superar a Soto” aún cuando ella no ha hablado del tema con Baeva y ha dicho que siempre tendrá relación con el actor por ser el padre de sus hijas.

Lejos de ver el divorcio con Gabriel Soto como un fracaso, Bazán siguió triunfando en los negocios y en la televisión, además de que dejó claro que sus hijas siempre serían prioridad, razón por la que se tomó el tiempo para viajar y estar con ellas. Bazán también ha mostrado lo bien que le hizo la soltería.