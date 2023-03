El baile de Milan frente a Piqué, en honor a uno de los temas que le dedicó su madre por infiel

Mucha ha sido la preocupación de los fans e internautas por la salud mental de los hijos de Shakira y Gerard Piqué tras su polémica separación y los temas que la colombiana le ha dedicado al español como parte de su venganza por haberla engañado con Clara Chía Martí.

Sin embargo, Milan y Sasha siguen compartiendo con cada uno de sus padres y sobre todo están al tanto de las producciones de su madre al punto de darle algunas recomendaciones, según ella misma reveló, para dejar claro que la situación no les afecta en lo absoluto.

“Ellos tienen una participación ahora en mi carrera bastante activa, tienen buenas ideas, tienen mucho criterio y opiniones, siempre estoy escuchando sus opiniones y siempre tienen algo que decir”, dijo durante su más reciente entrevista.

Milan y el baile frente a su padre

Fue el pequeño de 10 años junto a su hermano Sasha, los encargados de darle consejos a su madre para el videoclip de ‘Te felicito’ el cual realizó junto a Rauw Alejandro.

La diva de 46 años realizó algunos movimientos robóticos al momento de bailar en el videoclip, los cuales fueron sugeridos por Sasha, mientras que Milan escogió el fuego que la rodeaba.

Ahora ha aparecido un video en redes sociales un video de Milan bailando frente a su padre el tema, el cual es el primero que le dedicó la barranquillera por su infidelidad.

El pequeño al parecer no solo heredó la belleza de su madre, sino también el ingenio para crear arte y las habilidades para el baile.

Por su parte, su hermano Sasha también ha ayudado a su madre con temas como ‘Monotonía’ donde fue el encargado del arte gráfico.

Te recomendamos: Montserrat Bernabeu le tocará apoyarse en Clara Chía porque Piqué se niega a pagar la renta

“Por ejemplo, el arte gráfico, el diseño gráfico de Monotonía lo hizo Sasha en su iPad. No me había gustado lo que me habían mandado los diseñadores de Sony y le dije: ‘a ver Sasha, ¿tú qué opinas?’ Me dijo: ‘Mami, yo te lo hago’. Cogió y se puso en su iPad y me lo mandó”, mencionó.

Lejos de atravesar una crisis por la mala relación de sus padres, ellos han recibido todo el amor de su madre y ahora son sus mejores aliados en la vida.