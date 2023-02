“Yo soy suficiente y ahora me siento completa”, Shakira se sincera en entrevista tras romper con Piqué

Tras su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué, la cantante colombiana Shakira, le abrió las puertas al programa de televisión ‘En Punto’ conducido por el periodista Enrique Acevedo, donde, mediante una entrevista exclusiva , la intérprete de ‘Te felicito’, por primera vez se enfrentó ante las cámaras.

Shakira y Enrique Acevedo. Shakira se sincera en primera entrevista para televisión tras romper con Gerard Piqué. / Foto: Nmas

Shakira se confiesa con Enrique Acevedo

La cantante colombiana se convirtió en tendencia la noche de ayer, después de que transmitiera la entrevista que concedió al periodista Enrique Acevedo, quien viajó a Barcelona, España.

En dicha conversación la intérprete de Te felicito habló de cómo es vida después de la separación de Gerard Piqué, así como de la situación de infidelidad que vivió.

“Yo ya estoy lista para el próximo round, que venga la vida y que me muestre qué más hay”, dijo la cantante, La barranquillera también habló sobre el dolor y reveló “que a pesar de que la gente trata de evitarlo a toda costa, no se da cuenta que forma parte la vida, pues no hay felicidad sin sufrimiento”.

Shakira también habló de las criticas que recibió al lanzar Music Session #53 junto a Bizarrap y resaltó que debe existir sororidad rentre el género femenino. “Hay un lugar reservado en el infierno para todas las mujeres que no apoyan a otras”.

En cuanto a la colaboración con el argentino también reveló que uno de sus hijos fue quien la motivó a trabajar con él, en cuanto al debate que ha generado dijo:

“Yo estoy en el centro, creo que yo también compraba la historia de que una mujer necesita a un hombre para completarse y y tener una familia, también viví ese sueño que los hijos tienen un padre y una madre bajo el mismo techo”, pero agregó, “no todos los sueños se cumplen en la vida, pero la vida busca la manera de compensártelo, y conmigo lo ha hecho con creces con mis hijos”

“También he encontrado es fábula que necesitaba a un hombre, pero siempre he sido independiente emocionalmente, he sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma “.

La cantante también resaltó que se siente fortalecida. “Cuando aprendes de tus debilidades aceptas tu vulnerabilidad, ese dolor, lo contrario de la depresión es la expresión. Yo soy suficiente y ahora me siento completa, tengo dos hijos que dependen de mí y tengo que estar más fuerte que una leona”.

¿Quién es Enrique Acevedo?

Enrique Acevedo es un periodista mexicano-americano, colaborador en CBS y actual conductor del programa de noticias ‘En Punto’. Acevedo tomó el lugar de Denise Maerker en enero de este año, y ha entrevistado a personalidades como Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, y más recientemente a Shakira.