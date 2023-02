Premios Oscar 2023: ellos serían los grandes auscentes a la nominación por “mejor canción original”

El pasado 24 de enero se dieron a conocer los nominados de la 95 edición de Los Premios Oscar, que tendrán lugar el 12 de marzo en el icónico Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles y será transmitido por el canal ABC.

De entre las 23 categorías que reconocen a lo mejor de la industria cinematográfica, se encuentran contendiendo dos divas de la música pop: Rihanna y Lady Gaga.

Rihanna y Lady Gaga disputan el Premio Oscar a Mejor Canción Original Instagram: badgalriri / ladygaga

¿Cuáles son las canciones por las que están nominadas Rihanna y Lady Gaga?

Rihanna brilló como nunca en el show de medio tiempo del Super Bowl LVII, donde anunció el embarazo de su segundo hijo y se ganó las palmas del público al interpresar sus mayores exitos. Actualmente se encuentra nominada por Lift Me Up, una de las canciones que incluyó la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever (Pantera negra: Wakanda por siempre).

Se trata de una composición realizada por Tems, Rihanna, Ryan Coogler y Ludwig Goransson, cuenta con la letra de Tems y Ryan Coogler, y se encuentra nominada y es la primera canción con la que RiRi es nominación al Oscar.

Por su parte, Lady Gaga es coautora de Hold my hand, melodía que pertenece a la cinta Top Gun: Maverick y que escribió junto a BloodPop, uno de los compositores más prolíficos de los últimos años y que ha compuesto temas para famosos de la talla de la reina y princesa del pop (Madonna y Britney Spears), así como para Justin Bieber, Beyoncé entre muchos otros.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión, ya que la cantante lo estuvo en 2028 por Shallow de A Star Is Born, donde obtuvo la estatuilla y en 2015 por Til It Happens to You de The Hunting Gournd, la cual coescribió junto a Diane Warren.

¿Quiénes son los otros nominados a “Mejor Canción Original”?

Otros de los canciones nominadas a esta categoría es Applause, que figura en el soundtrack de Tell It Like a Woman y fue interpretada por Sofía Carson y compuesta por Diane Warren, quien ha sido nominada por décimo cuarta ocasión en los Premios Oscar y por cuyo ingenio fue reconocida el año pasado al recibir un galardón especial durante Premios de los Gobernadores.