Las veces que la protagonista de ‘Patito feo’ mostró su cuerpo sin filtros: enseñó a amarnos

El mundo la conoció encabezando la exitosa telenovela musical Patito feo en 2007. Ahora, a más de tres lustros del final del melodrama, Laura Esquivel es actriz consolidada y ejemplo de amor propio.

De esto último, la talentosa estrella de 28 años de edad ha dado cuenta con varias publicaciones en redes sociales en donde ha presumido su figura al natural y sin filtros con diferentes trajes de baño.

Con todos estos looks, además de lucir hermosa, Laura ha derribado los estereotipos de “cuerpos perfectos” en talla cero, con abdomen de acero o sin rollitos que la industria impone a sus artistas.

Y es que, al mostrar con orgullo y sin complejos su silueta real, reconfirma que la belleza se encuentra en la diversidad y ningún cuerpo es “ideal” pues todas somos hermosas en nuestra singularidad.

3 looks de playa con los que Laura Esquivel de Patito feo dio lecciones de amor propio

Por esto, a continuación, te presentamos tres outfits playeros con los que la intérprete argentina ha derrochado belleza, una confianza palpable y nos ha dado incontables lecciones de amor propio.

Trikini de colores

A inicios de mes, Esquivel dejó boquiabiertos a sus seguidores al presumir su silueta en un moderno trikini estampado con cut-outs a los costados y espalda descubierta de NJ by NatiJiménez.

En un reel publicado en su Instagram, la estrella alardeó su belleza natural sin filtros dejando ver con confianza algunos rollitos en este bañador desde lo que parecía ser el patio y piscina de su casa.

“¡Ay, Patito!”, “¡Naturalmente hermosa!”, “Patito, ¡cómo has crecido!”, “Qué hermosa que sos, diosa” y “Dios mío, Patito, ¿quién diría?” fueron algunos de los comentarios que recibió.

Laura Esquivel ha presumido su figura en traje de baño en varias ocasiones | (Instagram: @laura_esquivel)

Bikini minimalista

En enero del año pasado, la artista igualmente causó furor entre sus fans al compartir una serie de postales en donde mostraba con orgullo su silueta posando en un sencillo bikini negro desde un río.

Laura, quien completó su look con un bucket hat y gafas de sol, derrochó amor propio al no editar sus curvas como otras estrellas y enseñar que su abdomen no tiene cuadritos ni es “perfecto”, es real.

Con su confianza y self-love, la famosa se ganó nuevamente los aplausos de los usuarios. “Relinda. ¡Por fin, una mujer normal!”, expresó uno de sus followers al pie de esta publicación en Instagram.

Laura Esquivel ha presumido su figura en traje de baño en varias ocasiones | (Instagram: @laura_esquivel)

Bañador de tiras

El negro parece ser uno de los colores que más gusta vestir a Laura Esquivel cuando va de vacaciones. Y es que, en diciembre de 2021, compartió una foto en la que vestía un bikini de tiras en este color.

En la instantánea, la eterna heroína de Patito feo se ve increíble presumiendo su silueta sin editar y dejando ver que tiene un cuerpo con sus aspectos normales, como todas, con el que es muy feliz.

Sus fanáticos, como de costumbre, la aplaudieron por exponerse sin temor y probar que se acepta y ama tal cual es sin importarle esos estándares absurdos e irreales que siguen vigentes en el mundo.

“¡Bien por esos cuerpos al natural!” y “Mujer real y hermosa” son un par de halagos que le enviaron por ostentar su belleza real y empoderar a más mujeres con su ejemplo en aquella ocasión.