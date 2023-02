La razón por la que Carlos Rivera aparece sin Cynthia Rodríguez en las distintas premiaciones

Carlos Rivera llegó a la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro robándose las miradas con su belleza y su particular look, pero una vez más se llenó de críticas por no llegar acompañado de su esposa Cynthia Rodríguez.

Para la premiación efectuada en la Miami-Dade Arena, Rivera dejó atrás los trajes clásicos para lucir un atuendo en color verde Esmeralda creado por Valentino, el cual acompaño con zapatillas blancas.

Aunque el cantante se llenó de elogios, lo que muchos no pasaron desapercibido es que una vez más llegó en solitario y si usar su anillo de bodas.

Recordemos que la pareja se casó en junio de 2022, tras seis años de noviazgo, con una ceremonia íntima efectuada en Europa y los detalles de la misma decidieron mantenerlos en secreto.

La razón por la que Carlos Rivera no aparece públicamente con su esposa

Para nadie es un secreto que la pareja ha decidido llevar su relación lo más alejada posible de las cámaras para mantener resguardada su privacidad, por lo que pocas veces se presumen en redes sociales, pese a las críticas.

“Adoro a este hombre y lo admiro, pero lo que no se ve muy bien que a ningún evento en público lleve a su hermosa esposa, todos presumen a su mujer menos el, acaso no está orgulloso de ella”, “Odio mucho que no lleve a Cyn”, “Nunca lleva a Cinthia y ella permite eso matrimonio raro”, le comentan.

Para cada uno de los eventos a los que asisten prefieren hacerlo en solitario y de esta manera evitar las habladurías de la farándula, así ha sucedido en premios como Los Grammys y recientemente en Premios Lo Nuestro.

Te recomendamos: Carlos Rivera es el nuevo Chayanne y estas fotos lo confirman

Otra de las razones por las que Cynthia no podía llegar de su brazo a PLN es debido a que ella trabaja para Televisa, canal que es la competencia Tv Azteca y Univision.