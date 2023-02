Piqué juega con Shakira y Clara Chía: el polémico gesto del exfutbolista que indignó a su novia

“¡El que juega con fuego… se puede quemar!”, dice un famoso refrán que se utiliza cuando alguien está buscando situaciones perjudiciales en su vida y al parecer Gerard Piqué está jugando con los sentimientos de su novia Clara Chía Martí y con la paciencia de su expareja Shakira.

Desde que quedó desenmascarado con la canción que lanzó Shakira con Bizarrap, “Music Session 53″, que habla de su infidelidad con Clara Chía y hasta de la traición de sus padres que conocían de la existencia de la joven de 23 años, el exfutbolista ya no sabe qué hacer con su vida.

La barranquillera y el blaugrana están en guerra constante, ella no cruza ni mirada con su expareja y ambos evitan encontrarse , así se trate de las actividades de sus hijos, Milan y Sasha.

Asimismo, se conoció que Piqué está preocupado por sus padres, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué, vecinos de Shakira, por los encontronazos que se puedan suscitar con la madre de sus pequeños, la prensa y hasta los fans que a diario están frente a la casa que está en Barcelona.

Clara Chía a punto de estallar

Pero quien también está preocupada y al borde con esta situación en su actual novia, quien según la periodista Laura Fa del podcast Las Mamarazzi, está a punto de estallar, pues asegura que ya tiene una crisis sentimental con el exfutbolista desde que salió la canción de Shakira con Bizarrap.

Según Ok Diario la situación de esta nueva pareja no mejora porque Piqué no olvida a la cantante colombiana y lo confirma que aun le sigue los pasos en las redes sociales.

Aseguran que Gerard Piqué se ha negado a dejar de seguir a Shakira en las redes sociales.

El futbolista sigue a Clara en Instagram, pero también a la colombiana y algunos periodistas consideran que este gesto es innecesario.

Si tienes mala relación, por qué seguirla

La mala relación que mantiene con la colombiana ya es un secreto a voces y nadie entiende que esté pendiente de sus pasos en Instagram.

Shakira está más activa que nunca en las redes y parece que su expareja no quiere perderse nada de lo que hace, obviamente la prensa piensa que esto le ha generado “discusiones” con su novia.

Los fans de la colombiana están muy pendientes de sus redes sociales y se han dado cuenta de cómo Piqué la sigue constantemente.

Clara Chía, al parece no ha tenido la suficiente fuerza para controlar esta situación con Piqué y además lidia a diario con la persecución de la prensa y los paparazis.