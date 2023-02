¿Por qué la estatuilla de los Premios Oscar es dorada? Y otras curiosidades sobre los galardones Pixabay /Captura The Whale

El próximo 12 de marzo, el teatro Dolby de Los Ángeles se llenará de gala, debido a que se realizará la edición 95 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, uno de los reconocimientos más importantes en el ámbito cinematográfico.

¿Quién le puso Oscar a los prestigiosos premios de cine?

¿Alguna vez te preguntaste porqué se llaman así? Pese a que no existe una historia oficial, ese nombre data desde 1939 cuando la Academia decidió utilizar el término “Oscar” para designar a la estatuilla dorada.

Sin embargo, en 1929 cuando se originaron estos premios, los especialistas en la indistria del cine de EEUU lo consideraban como: The Academy statuette, The golden trophy o Statuette of merit.

Su origen se remonta a Margaret Herrick, la bibliotecaria de The Academy, quien en 1931 comenzó a servir a la biblioteca voluntaria y, tras casarse con asistente del secretario ejecutivo, Donald Gledhill, cambió de puesto para fungir como la directora ejecutiva desde 1945 y hasta 1971.

La mujer se encargó de nombrar al reconocimiento que conocemos hoy en día, pues decía que “se parecía a su tío Oscar” y desde aquel momento, los expertos comenzarían a nombrarlo así de manera informal.