Marlene Favela toma medida radical a sus 45 años para dedicarse a su única hija

La protagonista de novelas, Marlene Favela, está muy feliz por todos los logros que ha obtenido en estos años de carrera y que se siguen sumando. Esta semana fue el estreno del nuevo melodrama El amor invencible, en el que por primera vez en toda su carrera artística le dará vida a la villana.

Desde el 20 de febrero, la actriz se está robando la atención cada noche en la pantalla chica con su personaje de Columba Villarreal, una mujer empresaria y empoderada que está perdidamente de Gael Torrenegro (Daniel Elbittar) y fu objetivo es casarse con él, ya que además tampoco quiere perder su posición económica.

Pero Gael, en su juventud, se enamoró y embarazó a Marena Ramnos (Angelique Boyer) y le hicieron creer que sus mellizos fueron asesinados, por lo que él siente una gran culpa que lo atormenta.

Madre única

Marlene Favela quiere dedicarse a su única hija y afirma que no será de nuevo madre. Se siente muy cómoda en la cima, pues todos sus roles están alineados y tiene la “libertad” y madurez para desenvolverse.

Es por esta razón, que este martes 21 de febrero, en un encuentro con los medios de comunicación aseguró que será madre de un solo hijo, pues no desea empezar de nuevo a la edad que tiene.

Marlene sopló el año pasado 45 velitas y la plenitud que siente no quiere dejarla, en especial el esplendor y la dedicación exclusiva para su pequeña hija Bella, quien tiene tres añitos.

En el 2019, cuando tenía 42 años se convirtió en madre, uno de los momentos más épicos de su vida y que atesora: “Ella tiene sus hermanos de parte de paterno. Quiere o ay no empecé tarde a ser mamá. Si hubiera empezado joven seguro hubiera tenido como 10 porque me salió bonita”, le manifestó a los periodistas.

La actriz dijo que “cerrará la fábrica” para siempre y buscará asesoría médica para hacerlo: “Por tonta no me operé, pero ya lo voy a hacer porque ya no tiene otro funcionamiento (el útero) y que ya luego se generan quistes, y como ya no voy a ser mamá, lo voy a hacer. Lo voy a preguntar, porque tampoco estoy muy informada”.

Afirmo que su prioridad es su única hija y no tendrá más hijos aunque su nueva pareja quiera tener una familia propia con ella: “Ya yo cerré y estoy muy feliz con la mía”.

Marlene estuvo casada con un empresario llamado George Seely, por casi tres años, pero justo antes de la pandemia por Covid-19 pidió el divorcio, y aseguró que no tiene resentimientos hacia él porque fue el hombre que le dio el regalo más hermoso de su vida y al que amó, solamente que él se equivocó y pagó caro sus errores, pues ya no podía estar al lado de ella y su hija.