No cae en provocaciones: Angelique Boyer responde como una dama sobre la exesposa de Rulli

El carisma, la humildad, dulzura y la empatía han sido algunas de las cualidades con las que la actriz Angelique Boyer se ha ganado el corazón de millones de sus seguidores y del también actor Sebastián Rulli, con quien ya tiene ocho años de noviazgo. La pareja es una de las sólidas del mundo del espectáculo y ha dejado claro que para ellos un matrimonio o tener hijos en común no es prioridad para ser felices.

En una entrevista que ofreció Boyer al canal de Youtube, La cueva de Patty, afirmó que el respeto entre ambos ha sido la clave para mantener intacto el sentimiento como el primer día que decidieron iniciar una vida juntos.

“El amor que vivo desde hace ocho años me llena, me siento plena. (...) Ya llevamos muchos años compartiendo en proyectos en los que no estamos, precisamente, juntos, pero es importante el apoyo que te da tu pareja y la seguridad que te hace sentir, y es oído, que puede recargarte, con el que puedes desahogarte. Hemos hecho un gran equipo en ese sentido. Hay mucho respeto”.

Así respondió la artista durante el estreno de su nueva telenovela El amor invencible, este lunes 20 de febrero y en el que ella encarna a Leona Bravo, la protagonista, junto a Danilo Carrera. Manifestó que Sebastián la visita en el set de grabación cuando puede e, incluso, la sorprendió el 14 de febrero, Día de los enamorados, aunque ella no pudo hacerlo este año.

Angelique afirmó que su relación “ha sido muy bonita”, por lo que luchan “para que así sea toda la vida. Tenemos ganas de estar siempre juntos”. También manifestó que para ella “el amor invencible” es el una madre hacia sus hijos y viceversas, y el que se transmite hacia los demás.

“Creo que el amor invencible puede abarcar desde, el más importante que es el de una madre, sin dudas, hacia sus hijos, luego sus hijos hacia una madre y así como vamos pasando de generaciones. Creo que ese es el amor más bello, sin dudas, y también el amor que podemos tener uno por otros, sin conocernos y de pronto poder proyectar algo lindo y dejar algo en alguien”.

Una respuesta elegante

La semana pasada Cecilia Galeano, exesposa de Sebastián, se pronunció sobre la relación que mantuvo por nueve años con el argentino y con quien tuvo a su único hijo, Santiago.

Para el programa Ventaneando dijo: “Un marido perfecto creo que aún no lo he tenido, ni creo que lo tendré porque no existe el marido perfecto. (...) No creo en el matrimonio, (pero me casé) porque en ese momento creía, era más chica. Creo que nunca creí; no fui una niña que me ilusionara casarme en la iglesia como a muchas mujeres les sucede”.

Además explicó qué hizo con los anillos de compromiso y boda: “Los anillos son míos. El anillo lo guardé y en algún momento, cuando Santi tenga su pareja, con mucho gusto se lo daré a mi nuera”.

Ante estas respuesta, la youtuber le preguntó a Angelique que qué opinaba, pues Sebastián parecía un marido perfecto para ella, por lo bien que ha ido la relación en estos años y esto fue lo que respondió como una dama, dándole el merecido puesto a su pareja:

“Creo que ellos van a compartir algo muy bello juntos y es el fruto de su amor que, definitivamente, fue muy muy bello e importante y es Santi. Creo que puede expresarse de un gran padre y que seguirá siendo un compañero a lo largo de los años de Santi, entonces, yo he respetado muchísimo ese lado y estoy muy feliz”.

Mientras esto ocurría en el estreno del melodrama, Sebastián estaba elogiando el trabajo de Angelique desde su casa y mostraron todo su apoyo.