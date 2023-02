Millie Bobby Brown cumplió 19 años y la criticaron por lucir “de 40 años” en esta foto

Millie Bobby Brown es una de las actrices más jóvenes que han alcanzado la fama siendo apenas una niña y es que tras el éxito internacional de su personaje “Eleven”, en la serie ^Stranger Things’, la británica ha sido blanco de las peores criticas.

La joven que recién cumplió 19 años ha provocado varias reacciones en distintas ocasiones, luego de que sus fans han acusado que se le ha hipersexualizado, situación que la ha llevado a verse mayor a su edad, lo cual, muestra el lado más perturbador de haber sido una niña famosa.

Y es que con apenas 12 años, la adolescente dio vida a su primer papel protagónico y, mientras crecía, se ha enfrentado a elogios y también a un entorno oscuro, pues tanto la prensa e internautas la han acosado y sexualizado a su corta edad.

Estas opiniones “enfermas” se han originado a partir de que algunas personas consideran a la joven como un ícono sexual y no la miran como el talento que tiene, por sus negocios, reconocimientos o por las series en las que ha participado.

Le llovieron críticas a Millie Bobby Brown: ¡dijeron que parecía de 40!

La estrella de Stranger Things nació el 19 de febrero de 2004 y, tras ser recordada en distintos medios de comunicación, captó la atención una foto compartida en Twitter, donde se le puede ver con un look muy sensual, luciendo una cabellera larga y rubia.

En esta foto compartida por el usuario @Indie5051, que tiene la intención de felicitar a Millie Bobby Brown se acomapña con el mensaje: “El día de hoy cumple 19 años, la hermosa Millie Bobby Brown”, sin embargo, las reacciones no fueron las más positivas para la actriz.

Esto debido a que los internautas no dejaron de sacar su peor lado y realizar comentarios donde aseguran que “se ve mayor”, “tiene operaciones” y que “la vida la trata mal”, e incuso, la comparan con famosas mayores como Britney Spears, Cher, JLo, Khloé Kardashian y hasta Ninel Conde.

Pese a los comentarios negativos, hubo quienes la defendieron: “Los comentarios... tiene 19, no 10, y aún así está en plena edad de experimentar con su estilo y como prefiera. Qué rabia que sigan normalizando criticar apariencias o cuerpos ajenos”, expresó una usuaria; mientras que otro internauta dijo: “Siempre he pensado que a esa chica le han hecho mostrarse adulta demasiado pronto”.

El día de hoy cumple 19 años, la hermosa Millie Bobby Brown pic.twitter.com/93o9EMvTw4 — Indie 505 (@Indie5051) February 19, 2023

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que es agredida de esta manera, pues en mayo de 2022 decidió cambiar de look y el resultado de los comentarios fue muy similar, pues los usuarios no dejaron de asegurar que se vería de 40 y no de los entonces 18 años que tenía.

Asimismo, le comentaron que dejara de realizarse procedimientos en su rostro y que despidiera a su maquillista porque le estaba realizando un maquillaje no apto para una chica de 18 años, sino para mujeres a finales de sus 30.

Sin embargo, a Millie Bobby Brown esto no ha parecido importarle, ya que ella disfrutó de la mejor forma su cumpleaños y lo hizo bailando, cambiando de look con el cabello corto y castaño con flequillo, en un club nocturno, donde se ve de lo más feliz y disfrutando de la velada.

Así fue la felicitación de Noah Schnapp a Millie Bobby Brown por su cumpleaños

Desde que incursionaron en 2015 en la aclamada serie de Netflix, Stranger Things, Millie Bobby Brown y Noah Schnapp se convirtieron en grandes amigos y así lo han demostrado al paso de los años, pues tras conocerse siendo unos niños siguen manteniendo una bonita amistad.

En repetidas ocasiones hemos sido testigos de su complicidad, pues este duo dinámico fuera de cámaras no temen mostrar la verdad detrás de su relación, como todas las reacciones de parte de Noah a las fotos y los logros de la joven.

Y como olvidar aquel momento en 2022, cuando tras promocionar la última temporada de la exitosa serie, contaran sus planes de boda a futuro, pues tan grande es su cariño que se prometieron dar un paso muy importante como lo es el matrimonio, si a los 40, seguían estando solteros.

Fue durante una entrevista en MTV, que los adolescentes revelaron las condiciones de este supuesto pacto que se han hecho:

“Sin niños. Solo perros. Y habitaciones separadas seguro. Dios mío, eres tan desordenado” fueron las reglas que estableció Millie Bobby Brown a Noah Schnapp para que puedan casarse si se mantenían sin parejas cuando cumplieran 40 años.

Y por supuesto, que en la felicitación de su cumpleaños Noah se lució, pues recopiló una serie de postales, donde aparecen ambos actores y se puede ver claramente su evolución desde que eran unos niños.