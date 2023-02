Karely Ruiz llegó acompañada de la Marina al Carnaval de Guaymas pero no se salvó de los huevazos

Karely Ruiz ha alcanzado gran fama en las redes sociales, no solo por su contenido como influencer y su gran atractivo físico, sino también por sus claras intenciones de ayudar a su país, con su trabajo.

La modelo aprovechó los carnavales para desfilar en el Carnaval de Guaymas 2023 el pasado 18 de febrero y llegó con un espectacular disfraz de ángel en color rosado, el cual resaltaba su despampanantes curvas y contaba con amplias alas.

Sin embargo, Karely tuvo que vivir un incómodo momento al ser víctima de agresiones por parte de algunos presentes, lo cual empañaron su momento.

Karely Ruiz desfilo en medio de huevazos en el Carnaval de Guaymas

Aunque la famosa estrella de OnlyFans estuvo acompañada de efectivos de seguridad pertenecientes a la Secretaria de Marina (Semar) y policías municipales, esto no evitó que le lanzaron huevos.

Los presentes se molestaron por haber utilizado efectivos que deberían estar protegiendo al pueblo contra los crímenes que se viven a diario en las calles.

📌#VIRAL|🥚Reciben a "Huevazos" a Karely Ruíz en el Carnaval de Sonora.



📌La molestia de los ciudadanos era debido a que se rumora que se le dio una gran cantidad de dinero por parte del gobierno estatal. pic.twitter.com/jDmsE8U6cV — MeganoticiasCuliacán (@MeganoticiasCLN) February 20, 2023

Sin embargo, ella se defendió de tales ataques y aseguró que solo estaba haciendo su trabajo

“O sea me tiran, me agreden ¿qué más sigue? Yo no me meto con nadie yo fui hacer mi jale y yaaaaa, si me pagaron por saludar, estar en el carnaval y listo, deberás que están dlv todos los que tiran”, escribió.

Ruíz también mencionó que a muchos se les olvidaba que hay personas intensas y que se pueden generar accidentes, por lo que ella misma decidió y contrató efectivos de seguridad.

“Estoy viendo notas donde me tiran que por qué la marina me está cuidando, si lo hacen es porque hay mucha gente muy intensa y pueden ocurrir accidentes, aparte yo pago para que me cuiden de que se quejaaaan ustedes”, añadió.

Aunque la influencer tuvo algunos detractores, también fue defendida por sus seguidores, quienes resaltaron que solo hacía su trabajo sin dañar a nadie, por lo que no merece tal agresión.