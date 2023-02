Filtran encuentro de Shakira y Piqué en partido de Milan y se burlan de la incomodidad de él

Shakira y Gerard Piqué tendrán que verse las caras por el resto de sus vidas a pesar de la pésima condición en la que terminó su romance, tras tener dos hijos en común: Milan y Sasha, por lo que sus últimos encuentros han estado llenos de distancia e incomodidad.

El español se ganó el odio de la madre de sus hijos luego de serle infiel con Clara Chía Martí, situación que la ha llevado a drenar su dolor a través de la letra de sus canciones, pero también a facturar como ella mismo lo indicó en su session con Bizarrap.

El incómodo momento de Piqué con Shakira

A través de las redes sociales se ha hecho viral un video donde la ex pareja coincidió en uno de los partidos de béisbol de Milan, su hijo mayor, y ambos se asegurar de estar bien distanciados y evitar roces.

Shakira estuvo en las gradas de primera disfrutando y celebrando cada logro del equipo de su hijo, mientras que Piqué se limitó a estar solo en lo último de las gradas y totalmente rigido e incómodo.

“Cuando vas al partido de tu hermano y te encuentras con Shakira y Piqué”, fue el enunciado del internauta que grabó este video y lo subió a sus redes.

Los internautas no tardaron en comentar las expresiones de los dos, asegurando que ella luce más feliz y expresiva que cuando estaban juntos, pues él solía prohibirle su efusividad al momento de celebrar a sus hijos.

De igual manera, se burlaron del actual CEO de Kosmos, por sus gestos fríos e incomodos al tener cerca a su ex pareja y ser captado por algunas cámaras.

“Piqué: “Sino me muevo no me hace otra canción”, “pique: si no me muevo CLARA-mente no me vera”, “Piqué: “Ocultaré las marcas de toda la ropa que traigo puesta”, “Shakira es una madre enamorada de sus hijos, ❤️…. el otro escondido lleno de vergüenza porque no supo poner a sus hijos primero!”, comentaron.