La inspiración real detrás de ‘Your place or mine’: así surgió la historia de la película

Reese Witherspoon y Ashton Kutcher son las estrellas de 'Your place or mine' | Netflix

Desde su estreno en Netflix, la comedia romántica Your place or mine ha conquistado los corazones del público con una dulce historia encabezada por Reese Witherspoon y Ashton Kutcher.

La producción sigue a los polos opuestos Debbie y Peter, un par de mejores amigos desde hace dos décadas que se mantienen contacto pese a vivir en ciudades diferentes de Estados Unidos.

Por un lado, ella es contadora y madre soltera con una vida planificada en Los Ángeles. Mientras, él es ejecutivo de marketing y aspirante a escritor con un estilo de vida cambiante en Nueva York.

Ambos parecen bastante satisfechos con sus vidas, pero cuando se ven obligados a intercambiar casas por una semana, se dan cuenta de que tal vez la vida que desean no es la que necesitan.

Durante el intercambio, el par además descubre que no saben todo sobre el otro como pensaban y posiblemente no han sido tan honestos entre ellos durante sus muchas pláticas por videollamada.

Escenas de 'Your place or mine', la nueva comedia romántica de Netflix | Netflix

Debido a lo verosímil de la trama, algunos se preguntan si el largometraje está basado en hechos reales. La realidad es que Your place or mine no tiene su origen en una historia verdadera.

Sin embargo, su inspiración sí tiene sus raíces en la vida real de la escritora y directora debutante de la película, Aline Brosh McKenna, conocida por escribir exitosas películas como 27 vestidos.

La inspiración real detrás de Your place or mine, la nueva película romántica de Netflix

Durante una entrevista con Netflix Tudum, Brosh McKenna contó que tuvo la inspiración de escribir la película Your place or mine luego de visitar la casa de un amigo soltero en la Gran Manzana.

“Fui a Nueva York a trabajar en algo y me quedé en el apartamento de mi amigo Ted (Griffin)”, contó. “En ese momento, él era soltero y me hizo reír lo soltero que era su apartamento”.

Escenas de 'Your place or mine', la nueva comedia romántica de Netflix | Netflix

“Todavía tenía sus cubiertos en una envoltura de plástico. Entonces, me hizo reír pensar en lo que hubiera pasado si Ted hubiera tenido que venir a mi casa y cuidar a los niños”, detalló.

“Esa fue la génesis de eso (el filme)”, reveló la cineasta, quien luego decidió invitar a su amigo a formar parte del elenco de su primera comedia romántica como directora con un pequeño papel.

Escenas de 'Your place or mine', la nueva comedia romántica de Netflix | Netflix

“De hecho, luego elegí a Ted en la película interpretando a un portero (Stevie). Entonces, puedes ver la inspiración para la película, en la película”, expuso.

Asimismo, durante la charla, la guionista explicó que Your place or mine es perfecta para un amplio público porque no solo es una historia romántica, también muestra otros tipos diferentes de amor.

Escenas de 'Your place or mine', la nueva comedia romántica de Netflix | Netflix

“Hay amor de padres, amor de amigos, amor por la ciudad en la que vives. Hay calidez y cariño en el ambiente que se crea en la película”, concluyó.

Your place or mine está disponible en Netflix desde el pasado 10 de febrero.