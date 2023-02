“Conmigo sí facturas”: la canción con la que Clara Chía se venga de Shakira

Desde que Shakira lanzó su canción en colaboración con Bizarrap; Music Session 53, no ha dejado de sonar, mucho menos el nombre de la cantante de quien se han tejido muchas hipótesis con respecto a los últimos temas estrenados desde que se conoció la separación con su ex pareja Gerard Piqué.

Luego de conocerse la ruptura, el nombre de Clara Chía Martí, actual novia de Piqué salió a relucir, los fanáticos de la colombiana la han tenido en la mira por considerarla la manzana de la discordia. Los descalificativos hacia ella aumentaron luego que la interprete “claramente” la mencionara en su tema comparándola y de alguna manera, ridiculizándola ante millones de personas.

Shakira causó polémica con una publicación de Instagram donde supuestamente habla de su exmarido, Gerard Piqué. Fuente: Instagram @shakira @3gerardpique.

Si bien, la joven de 23 años, ha preferido no responder a los señalamientos de la ex pareja de su novio para evitar, posiblemente, el impacto mediático, el programa de televisión española, Fiesta, de Telecinco. sí lo hizo por ella y creó una canción con la letra de lo que sería la respuesta que daría Clara a la barranquillera.

La canción que vendría a ser la respuesta de la catalana a Shakira, tiene diferente letra pero el mismo ritmo y música de la Session 53.

“Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques, no sabía que pa’ ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de moda. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revistas y la canción en las listas, el negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu Waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas”, refiere una de las estrofas de la polémica letra.

“Tienes fama de cantante buena y esta letra va a ser tu condena, no me nombres, no es como me pintas, me estoy cansando y no puedo más con tu actitud, uh, uh, uh, uh”, es otra de las estrofas de la canción.

.@maria_verdoy interpreta la que podría ser la respuesta de Clara Chía a Shakira, y #FiestaT5 la pone a todo volumen frente a la casa de Shakira 😳 https://t.co/jT2mGvCVms pic.twitter.com/ZxriX3I8nq — Fiesta (@fiestatelecinco) February 11, 2023

La canción fue interpreta por la periodista María Verdoy y la letra generó de inmediato cientos de comentarios. Uno de los conductores del programa Fiesta se atrevió y fue a casa de Shakira a poner la canción a todo volumen, solo que la cantante de 46 años no respondió de ningún tipo.