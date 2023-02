¿Nadia Ferreira siempre ha sido hermosa? Así lucía en las fotos de su niñez y adolescencia

Nadia Ferreira no podría estar más emocionada por el momento tan importante por el que atraviesa. Y es que la modelo se encuentra feliz disfrutando de su luna de miel con Marc Anthony.

Su relación con el salsero, con quien se casó el pasado 28 de enero en una espectacular ceremonia en el Perez Art Museum de Miami, Florida, la ha puesto en el foco de atención en todo el mundo.

Sin embargo, antes de su matrimonio con el cantante, la paraguaya ya era una celebridad gracias a su destacada participación en el Miss Universo 2021, en donde terminó como primera finalista.

Dueña de una gran beldad, carisma y elegancia, la joven de 23 años se coronó como la ganadora en el corazón de los espectadores. Empero, tales cualidades no son ninguna novedad en Ferreira.

Desde su nacimiento, Nadia se ha distinguido entre todos por su simpática personalidad e indiscutible belleza. Así lo comprueban las fotos de su niñez y juventud en su amada tierra natal.

Las fotos del pasado de Nadia Ferreira que prueban que siempre ha sido bella

Nadia Tamara Ferreira llegó al mundo en Villarrica, Paraguay, el 10 de mayo de 1999. Desde pequeña, su físico la hizo centro de todas las miradas y creció con el sueño de ser reina de belleza.

Sus primeros años de vida, sin embargo, no fueron nada fáciles. En una entrevista a HOLA! USA, Nadia contó que nació con una tortícolis congénita por la que tuvo que ser operada a los 8 meses.

Por fortuna, todo salió bien. Así es que creció siendo muy activa, cercana a su mamá y deportista. De hecho, cuando era niña se debatía entre el modelaje y el deporte, en donde también destacaba.

No obstante, a los 11 años, fue diagnosticada con el síndrome de Susac, enfermedad que la afectó por más de un año y no solo la marcó, también la obligó a abandonar los deportes de alto impacto.

A partir de entonces, comenzó a examinar la probabilidad de adentrarse en la industria del modelaje. Al final, a sus 13 años, inició su trayectoria como modelo con el apoyo de su familia.

“Yo no podía hacerlo sola, era menor de edad y debía tener el acompañamiento de mi mamá y éramos mi mamá, mi hermana y yo a todas partes, ese era mi núcleo familiar”, dijo a la revista.

“Era una decisión difícil para mi familia porque teníamos que mudarnos a la capital, a Asunción, para poder emprender”, recordó la celeb que incluso llegó a ser miembro de los Scouts en su niñez.

Nadia Ferreira durante su infancia | Instagram: @nadiatferreira

En aquella época, también se sumergió en el mundo de los concursos de belleza. De hecho, durante su adolescencia, logró quedar como tercera finalista en el certamen Miss Teen Universe.

Gracias a sus triunfos en el modelaje, comenzó a darse a conocer. A la vez, inició trabajos filantrópicos. Y, en medio de todo, llegó la ocasión de representar a su país en el Miss Universo.

Aunque la ganadora fue Miss India, Harnaaz Kaur Sandhu, la talentosa y guapa modelo hizo historia al convertirse en la primera paraguaya en alcanzar la posición que tuvo en el famoso certamen.

A pesar de no llevarse la corona, no perdió el optimismo y la vida le sonrió. Y es que, tras el concurso, no solo ha seguido trabajando sin parar, además halló el amor en el intérprete de Flor pálida.

“Creo que algunas puertas se cierran para que unas más grandes se abran”, expresó la belleza villarricense en su conversación con el medio de comunicación previamente citado.

“Siempre va a venir algo, no decaigas, no te enfoques en lo negativo porque siempre viene lo positivo. Algo que también he aprendido es que después de la tormenta, viene la calma”, finalizó.