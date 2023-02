¿Ex cuñada tóxica o aliada? Elsa Pataky responde a Miley tras “exhibir” a Liam Hemsworth

Han pasado semanas desde que Miley Cyrus hizo de Flowers un nuevo himno antipatanes al hacer referencias a la fallida relación que tuvo con Liam Hemsworth.

En la canción, la ex estrella Disney jugó con diferentes looks y escenarios para señalar aquellos momentos de quiebre con el actor y fue directa al “responder” a la canción de Bruno Mars que alguna vez le dedicó.

“Puedo comprarme flores. Puedo llevarme a bailar sola. Puedo sujetar mi propia mano. Puedo amarme más de lo que tú podrías”, reza la canción.

Con esto, llegaron muchas especulaciones en torno a la relación de Miley con la familia de Liam ya que en el pasado, cuando recién se divorciaron, Chris Hemsworth llegó a expresar alivio por “haberlo sacado de Malibu”, donde vivió con ella. Asímismo, Elsa Pataky, esposa de Chris, también expresó que su cuñado “merecía algo mejor”.

Ninguno de los dos se había pronunciado sobre la canción de Miley hasta ahora pues la actriz fue abordada por la prensa durante un evento al que acudió en España.

Elsa Pataky responde a Flowers de Miley Cyrus

Pataky fue interceptada por un reportero del ‘El programa de Ana Rosa’ mientras atendía un evento publicitario por el que viajó desde Australia y por supuesto, no pudo evitar los cuestionamientos respecto a la canción de Miley en contra del hermano de su esposo.

“Ella puede hacer lo que quiera... Es una relación que es inexistente. Es un tema muy pasado para nosotros. De hablar alguien que lo haga Liam, pero ella es libre de hacer todo lo que quiera”. Además, la española hizo una inesperada confesión: “Admiro la canción, me encanta, la he escuchado y está muy bien”.

La española también fue cuestionada si aún tiene algún tipo de relación con la intérprete, a lo que respondió: Antes de dar carpetazo a este asunto, el periodista le ha preguntado si guarda algún tipo de contacto con ella, a lo que Pataky ha asegurado que “ya no, porque evidentemente vivimos en países diferentes y es difícil”.

La foto de Elsa Pataky y Miley Cyrus que alimenta los rumores de una reconciliación entre la cantante y Liam pic.twitter.com/nW6Sw1Ls7P — Aquí en Quintana Roo (@Aquienqroo) January 5, 2016

Cabe destacar que Miley pudo haber tomado a su ex cuñada como inspiración para una parte del video en la que aparece haciendo una rutina de Crossfit. Y es que varios de los ejercicios son una calca del entrenamiento que Elsa Pataky ha compartido en sus redes sociales.

Miley Cyrus Instagram

Elsa y Miley eran tan cercanas que hasta tienen un tatuaje coordinado. Para la española, compartir un tatuaje a juego con la ex de su cuñado Liam no es ningún problema. “No me arrepiento de ninguno de ellos, son símbolos y me encanta tenerlos y me recuerdan esos momentos”, dijo la española a Vogue Australia en una ocasión.

Las relaciones con la familai política siempre pueden ser difíciles, especialmente porque casi siempre tomarán partido por una de las partes sin embargo, Elsa puede haber dicho que Liam merece “mejor” por ser hermano de su esposo y tener una cercanía familiar con él. Sin embargo, eso no quiere decir que le haya jugado sucio a Miley pues sabe que al final las mujeres no necesitamos más drama ni pisotearnos entre nosotras.