Tristeza, humillación y medicación: así fueron los primeros meses de Shakira tras el engaño de Piqué

Si bien una separación no es nada fácil, en especial si hay hijos de por medio; la situación empeora para las personas que están expuestas al medio del espectáculo, al quedar totalmente vulnerada su privacidad. Así ha sucedido con Shakira quien a mediados de 2022 hizo pública su separación con Gerard Piqué y desde entonces ha sido de lo más comentado.

La infidelidad del exfutbolista no solo le rompió el corazón y arruinó su familia, también como ella misma dijo la dejó “con la prensa en puerta” y “de vecina a la suegra”, por lo que la colombiana tenía que soportar como su vida era acosada por paparazzis y humillada por la mujer a la que su ex decidió dar a conocer con tan solo tres meses de haber terminado.

El mundo entero ha castigado la relación de Piqué con Clara Chía Martí de 23 años, por haberla metido en su casa cuando ella no estaba, incluso se enteró de su existencia al notar que habían consumido la mermelada, que no era del agrado de su ex.

Shakira tuvo que ser medicada tras su ruptura

Ante la tristeza de ver cómo se había desmoronado su familia y la humillación mundial a la que quedó expuesta gracias a la tercera en discordia, la barranquillera tuvo que buscar ayuda de especialistas para superar aquel tormentoso momento.

Por si fuera poco, en medio de su separación la salud de su padre se vio afectada lo que la llevó a estar entre la tristeza, acoso, exposición mediática, zozobra y un cóctel de emociones que la pusieron al borde del colapso.

A su lado, tenía a sus amigos, familia y, lo más importante, sus dos hijos, Milán y Sasha, pero aunque ella intentaba poner buena cara y sonreír su situación interna era otra, por lo que en varias oportunidades algunos paparazzis lograron capturar su rostro lleno de infelicidad, al no esperarse tan vil traición.

Desde entonces, la intérprete ha estado bajo tratamiento psicológico por el estrés y también aseguran que ha necesitado de medicación. Sin embargo, gracias a su terapia ha logrado superar de a poco el amargo episodio y recobrar su vida y su carrera con sus últimos temas dedicados a su ex pareja y su novia.