Los Derbez no son los únicos: África Zavala también tiene un hijo “igualito a ella”

La actriz África Zavala ha demostrado que es toda una profesional y su éxito se lo debe a esto. Es una mujer constante y muy dedicada a todas sus responsabilidades. Pero desde hace 2 años y medio, aproximadamente, comparte su rol de mujer y artista con el de madre. Su pequeño León es ahora es el dueño de su tiempo, lo que hace sentir inmensamente feliz.

Ella encontró el amor durante un casting, conoció al actor venezolano León Peraza. La química fue inmediata. África había terminado recientemente con el artista Eduardo Yánez, con tuvo un romance por turbio por tres años y que mantuvo en secreto y que no la hacía sentir feliz, debido al carácter explosivo de él.

La intérprete de Lucero Vásquez, en la novela Corona de lágrimas, anunció a todo el mundo que estaba súper enamorada de Peraza el 31 de enero de 2019. Ellos sintieron que eran el uno para el otro. En una entrevista para el programa Intrusos detalló cómo se conocieron:

“Estoy enamorada, contenta. Es la mejor etapa. Nos conocimos en un casting y hubo el click, creo somos muy parecidos. Él es un gran ser humano y me encanta su manera de ser. Hay veces que conoces a alguien y sientes que es como tan parecido a ti. Tiene tantas cosas lindas que hicimos click rápido. Ya llevaba un rato soltera y lo conocí, no me lo esperaba así, se dio y estamos felices”, explicó la actriz de 37 años.

Pero no solo quedó ahí, en un simple noviazgo, pues la relación tomó otro rumbo y se convirtió en una familia cuando el 13 de agosto del 2020 llegó el pequeño León, el primer hijo de la pareja. Ahora el pequeño tiene 2,5 años y es el consentido de la casa y el gran maestro de África y León.

Leoncito, como cariñosamente lo llaman sus papás es un ternura de niño, que la acompaña a todos lados. Este jueves 16 de febrero están disfrutando de una merecidas vacaciones en la península baja de México.

Desde pequeño, Leoncito comenzó a aparecer en las redes sociales de sus papis, demostrando así el gran parecido con su mamá. Zavala publicó una imagen de ella cuando era una niña, y pues sus genes son bien dominantes, ya que el pequeño tiene su misma cara.

“Ese bebé es toda tu cara , está hermoso”, “un niño tan guapo como sus padres, pero es puro mamá” y “el leoncito más bello, que no le perdió pisada a mi leona, es igualito a ella”, le han escrito sus seguidores en la caja de comentarios en las publicaciones donde presume a su primogénito.

Tanto África, como León siguen muy enamorados y no descartan ampliar la familia, aunque están disfrutando su momento con el niño.