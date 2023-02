Es un superhéroe de la vida real: 5 fotos por las que envidiamos a la novia de Chris Evans

¿Hay algo en Chris Evans que no sea perfecto?, quien fuera el ‘Capitán América’ ha sabido como robar los corazones del público no solo por su galanura y talento, también por esa caballerosidad que lo ha caracterizado a través del tiempo, con gestos que lo refrendan como un hombre educado, caballeroso y sumamente encantador.

Esta forma de ser de parte del actor, nos devuelve la fe en que aún quedan personas en el mundo que mantienen la caballerosidad a flote y tal vez un poco, pero solo un poco, su novia, Alba Baptista, despierte la envidia de algunas mujeres.

Para San Valentín, el actor de 34 años, festejó el día del amor con una serie de fotografías junto a su novia, mostrando diversos momentos que han pasado juntos. Las selfies se hicieron virales rápidamente y la duda de muchas mujeres de “¿por qué no puedo ser tú?” se avivó.

También te podría interesar: Chris Evans es nombrado como el hombre más sexy del mundo, ¿quiénes fueron sus antecesores?

Más allá de su galanura: Chris Evans muestra que es el más caballero de todos

Chris Evans sabe que para enamorar hacen falta acciones y él las ha tenido en incontables ocasiones, demostrando que no solo es un rostro bonito, sino que su sencillez y educación, son lo que más destacan de su persona.

Chris Evans y el tierno mensaje para su madre

Dicen por ahí que si quieres saber como es un hombre debemos fijarnos en como trata a su madre y aunque esto quizá solo sea una teoría, Chris Evans ha mostrado el amor y admiración que tiene por su madre Lisa Capuano, con quien además mantiene una relación de complicidad. Cuando fue nombrado el hombre más guapo, declaró: “Mi mamá estará muy feliz”, comentó entonces. “Ella está orgullosa de todo lo que hago, pero esto es algo de lo que realmente puede presumir”.

El respeto por sus ex parejas

A pesar de sus rupturas, el actor siempre se ha mostrado respetuoso cuando le preguntan por sus ex parejas de quienes siempre habla cosas maravillosas, entre ellas Christina Ricci y Jenny Slate, esta última, fue terriblemente atacada por no considerarla a la ‘altura’ del actor. Él salió a su defensa y dijo que no existía una sola cosa que no amara de ella.

También te podría interesar: ¡Un papucho! Las razones del porqué Chris Evans es el hombre más sexy del mundo

Su amor por los animales

Un fiel defensor de los derechos de los animales, el actor muestra su apoyo a diferentes organizaciones y refugios, además de presumir el amor que tiene por su perrito ‘Dodger’ quien es el principal protagonista de sus posts de Instagram.

La caballerosidad ante todo

Fue en 2015, durante la premiación de los People’s Choice Awards, que el actor tendió su brazo a la legendaria actriz Betty White para ayudarla a subir los escalones al escenario, acompañándola durante todo el camino.

También te podría interesar: Chris Evans y sus adorables fotos con su perrito Dodger que desatan ternura: su historia es conmovedora