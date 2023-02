Inteligencia Artificial te muestra cómo serían “Los Simpson” si estuvieran en los años 80

La Inteligencia Artificial, cada día nos sorprende más por el increíble parecido y realismo que llegan a tener las creaciones del IA con las fotografías recreadas. Esta vez nos trae a la serie de nuestra infancia, “Los Simpson” pero con un toque único, mostrando cómo lucirían estos personajes si fueran parte del cine de acción en un reparto de los 80.

The Pharaoh Nerd es el youtuber que creó a los personajes y los mostró por medio de un video titulado “The Simpsons as an 80′s Sitcom”. Quién le dio ese toque especial que caracteriza a las películas de los años 80, creando esa relación con la famosa serie estadounidense, Full House.

Homero Simpson

Marge Simpson

El video ha tenido un gran apoyo en la audiencia y actualmente cuenta con más de 59 mil corazones y 1,5 millones de visualizaciones. En todo el video no solo se aprecian a los personajes, sino también algunos lugares recurrentes de la serie, mostrando el cielo de la ciudad donde habitan estos seres animados, Springfield.

Bart Simpson

Lisa Simpson

Algunos de los espacios como: el lugar donde trabaja Homero, la escuela, el bar y la casa, aparecen en el transcurso del video dónde se aprecian a varios de los personajes tanto principales como secundarios creados según la Inteligencia Artificial.

Maggie Simpson

Aparecen los personajes principales como: Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie, Ayudante de Santa -el perrito de la familia-. En el transcurso del video empieza a aparecer Ned Flanders, el director Skinner, el jardinero Willie, el mejor amigo de Bart Milhouse, Nelson, el inocente Ralph Wiggum, el Jefe Wiggum.

Ned Flanders

En el famoso bar sale de Moe, los inseparables Carl y Lenny, Barney, el jefe de Homero el señor Burns, Apu, Jeff Albertsonde el la tienda de cómics, incluso Krusty el payaso y el personaje secundario Bob.

Si te interesa ver a todos los personajes de “Los Simpson” aquí te dejamos el video completo: