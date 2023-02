Después de tanto sufrimiento, Shakira está recobrando su sentido del humor

La cantante colombiana Shakira ha llorado bastante por el desamor que el dejó la traición y separación de Gerard Piqué, con quien vivió 12 años y tuvo a Milan y Sasha. En septiembre del año pasado, tres meses después del anuncio de la ruptura oficial, confesó a la revista Elle que “solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos”.

Pero esos días oscuros, como ella misma los describió para el mismo medio de comunicación, están comenzando a recobrar poco a poco la claridad, como dice su canción: “No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre espera adelante”.

Esta semana la artista ha estado posteando algunos chistes y parodias, así como formas divertidas en cómo sus fans gozan de la “Session 53″, para empezar a reír y darle paso a la felicidadd. Por supuesto este martes, Dia de los Enamorados, no fue la excepción.

La cantautora publicó en sus historias de Instagram una parodia de sobre la canción Kil Bill, de SZA. Ellas sale trapeando la alfombra de su cocina, vestida de negro y con tacos punta de aguja mientras canta el coro de la canción, que en español dice: “Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”.

Lo que causó mucha risa entre sus fanáticos, quienes se concentraron en la peculiar manera de limpiar al alfombra. “Para los que dicen que no sabe trapear, les recuerdo que en su canción con Bizarrap trapeó EL PISO con Don Piqué … y le quedó reluciente”, escribió uno de sus seguidores.

Ella también compartió en sus historias un chiste sobre Clara Chía, en el que un loro pregunta a otra persona que si sabe cómo le gusta a Shakira los huevos...”Sin clara”.

La estrella musical está demostrando que con el pasar de los meses se va recuperando y facturando. Recientemente compartió un gracioso video con una parodia de ella. El material muestra a un hombre disfrazado de mujer, con una peluca larga y un cinturón con monedas, que al ser llamado y preguntarle si es Shakira, mueve sus caderas. Encontró su doble.

Sin duda, la barranquillera está tratando de seguir adelante mientras lucha por lograr de nuevo el equilibrio en su vida, en que tiene que poner balance entre sus hijos, su padre enfermo, la soltería y su exitosa carrera.

Mientras ella ríe, Piqué no dudó en decir que la persona más famosa, fuera del fútbol, que tiene como contacto telefónico es precisamente Shakira. “Diría que Shakira, tal vez, que fue mi pareja. Podría ser uno. Estoy pensando en seguidores en Instagram y sí, si estas diciendo eso, diría que Shakira por eso”.