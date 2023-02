Pati Chapoy: “Quiero ofrecer una disculpa sincera por la expresión que emití”

El debate en torno a Pati Chapoy y Yuridia sigue generando comentarios en redes sociales. Hace un par de días, la cantante levantó la voz para intentar acabar con los señalamientos en contra de su cuerpo, en particular por los comentarios gordofóbicos que recibió por parte de la periodista Pati Chapoy ey los integrantes del Ventaneando.

Esto llegó a la la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) que ante el gran número de reclamos y señalamientos por parte de la gente, decidió tomar cartas en el asunto.

Durante la emisión de este lunes, por primera vez en su historia el programa Ventaneando decidió tomar unos minutos para enviar un mensaje.

“Me sorprendí mucho que a partir de un comentario que yo hice en una entrevista fuera de este programa, se ofendió mucho Yuridia. Por eso en relación con el tema de ella, quiero ofrecer una disculpa sincera por la expresión que emití”, fueron las primeras palabras de la conductora del programa de espectáculos.

Para seguir, “jamás lo hice con la intención que ella se ofendiera, no nada más por ese comentario de hace 20 años, sino por todos los comentarios que alguna vez hemos hemos hecho a lo largo de Ventaneando. Vamos a seguir haciendo esa crítica y vamos a seguir haciendo esa investigación, pero en lo sucesivo seremos más cuidadosos con el uso del lenguaje y esto atendiendo a la instrucción que recibimos de Conavim”, puntualizó.

En seguida tomó la palabra Daniel Bisognio, “Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”.

“Las cosas no son mal intencionadas”, agregó Pedro Sola.

Reacciones en redes sociales

“Ya es muy tarde como dice la canción de Yuridia”, “Súper falsas esas disculpas Se ofendió??? Jamás lo hice???”, “Weeeey no acaban por entender que le hicieron daño!!!”, “Nunca una disculpa empieza así, si en verdad se quería disculpar, hubiera usado, ofendida Yuridia con mis comentarios, y le pido una disculpa”, “Hasta para eso se lo tienen que escribir y no sabe”, “La disculpa no lo hizo por voluntad propia fue obligada por sus jefes por el comunicado de la Conavim”, “Ya dijo que seguirá criticando como lo hace desde hace 27 años”, comentaron algunos internautas.

Gracias CONAVIM, por hacer que reconocieran su error. — Lourdes Mora🇲🇽 (@loumordz) February 13, 2023