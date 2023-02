La modelo Keviam Cazo denunció en sus redes sociales haber sido víctima de violencia por parte de su actual pareja, el futbolista Christian Noboa. En primer lugar, realizó un en vivo en su cuenta de Instagram en el que inicia diciendo “Hoy día Christian Noboa me pegó”, posterior indicó su pecho, dando a entender que ahí se podían ver los golpes.

Cazo continuó contando detalles de la pelea que hubo minutos antes de realizar este video y también reveló haber encontrado al futbolista con dos mujeres. “Entre a mi cuarto y estaba con dos. No sé cómo explicarlo. Señores esto no es nada, me ha pegado, no sé si diez o doce veces”, expresó entre lágrimas.

Sin embargo, no fue lo único que compartió, pues también subió un video en el que está llorando, sin audio. Y finalmente una foto en la que compartió un crudo mensaje.

[ ¿Christian Noboa le pegó a su pareja? Este video de Keviam Cazo revela supuesta agresión ]

Las publicaciones de Keviam Cazo

En la fotografía que subió alrededor de las doce o una de la mañana se la puede ver desde el pecho hacia arriba. En sus brazos y manos se ven moretones, su quijada tiene un golpe y en su pecho algunos rasguños.

El mensaje que escribió en esta foto, también hace un llamado a las mujeres que son víctimas de violencia, no callen y crean que el agresor cambiará.

“No siento vergüenza por los golpes que me diste”: novia de Christian Noboa envía fuerte mensaje tras denunciar ser agredida por él

“No siento vergüenza por ninguno de los golpes que me diste amor mío. Siento vergüenza haber callado tanto tiempo, tantos abusos y maltratos. De todas las formas posibles me lastimaste y siempre me convencí de que todo cambiaría. Realmente me avergüenza haberme lastimado a mí misma dándole cada segundo de mi vida a alguien que su único propósito de vida es su promiscuidad y las cosas banales”, fue parte del primer texto que escribió Cazo en su Instagram.

El texto no quedó ahí, pues la modelo también reveló que sus conocidos y amigos sabían de estas agresiones y callaron por cuidar una imagen.

“No siento vergüenza por los golpes que me diste”: novia de Christian Noboa envía fuerte mensaje tras denunciar ser agredida por él

“Gracias a todos los que vieron mil veces cada uno de los maltratos propinados por mi ‘amore’ y callaron entiendo que debía llegar a este punto para abrir los ojos, para tomar la decisión y sí, ahora lo hago público para que nadie caiga en este círculo vicioso con un maltratador, si lo hace una vez lo hará mil veces más y cada vez será peor. No solo son los golpes, también nos rompemos por dentro ”, expresó.

Finalmente, Keviam dijo que pese a lo que ha vivido este tiempo, no dejará de creer en el amor. “No voy a perder mi esencia, aún creo en el amor, en él para siempre y en las flores con amor. Nada va a dañar mi corazón. Ni siquiera a quien amé con locura y me lastimó”, terminó el texto.