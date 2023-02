Chris Brown felicita a Rihanna y es momento de hablar de esto: “ni romántico ni apropiado”

Rihanna tuvo una noche trascendental este domingo 12 de febrero. El medio tiempo del Super Bowl fue épico, porque regresó a los escenarios después de estar alejada por casi siete años, además no lo hizo sola, le dijo al mundo que espera a su segundo bebé. Fue su momento épico.

En un traje rojo sobre una plataforma flotante, la caribeña interpretó algunos de sus grandes éxitos como: Diamonds, Umbrella, Where have you been, Only Girl (In the World), Rude Boy y otros tantos más, en un performance que duró 13 minutos y en los que estuvo acompañada por un numeroso cuerpo de baile, todo vestido de blanco, mientras ella resaltaba como toda una diva.

Su aparición sorprendió, ya que mostró con un atuendo ceñido al cuerpo, que será madre nuevamente, tras parir hace 10 meses a su primogénito, a quien tuvo al lado de su pareja, el rapero Asap Rocky, quien también estuvo presente en el espectáculo y la grabó con orgullo. Esto emocionó mucho a sus fans, quienes aplaudieron su demostración de admiración hacia Rihanna.

“Qué emoción ver a este hombre como aprecia el show con tanta admiración”, “Y se siente tan bonito que tu pareja disfrute de tus logros”, “Cómo no va a estar emocionado, si el show estuvo espectacular” y “Amo que la ame, ella se merece lo mejor”, manifestó la fanaticada en las redes sociales.

Chris Brown también se emocionó

Pero Asap Rocky no fue el único que se rindió a los pies de la interprete de “Love on the Brain”, su controversial expareja, el cantante Chris Brown, también se dejó llevar y envió un mensaje en su historia de Instagram.

Aunque no mencionó directamente a estrella, todos supieron que el mensaje estaba dirigido para para ella: “Go Girl ¡(¡Vamos chica!)” junto a un emoji de corazón y unas manos rezando, el rapero escribió el mensaje justo en el momento de la presentación de su ex.

Chris Brown sigue pensando en Rihanna Instagram: @chrisbrrownofficial

Esto no fue bien recibido por los fanáticos de la celebridad de Barbados, pues recordaron todos los momentos violentos en los que él le hizo daño. “Para ya, basta de tanto”, “Por qué se empeña en seguir en su vida”, “Supérala, Rihanna te quedó grande”, le escribieron.

Rihanna y Chris Brown mantuvieron una turbulenta y violenta relación sentimental en el 2007, pero dos años más tarde terminaron, cuando él le propinó una brutal golpiza, que le destrozó el rostro a “Riri”, tras la ceremonia de los Grammys, lo que le mereció cinco años de libertad condicional, asistir a clases a clases sobre violencia de género y fue vetado por los Grammys.

Sin embargo, retomaron la relación en el 2012, pero meses más tarde, se acabó para siempre. Aunque parece que mantienen un trato cordial.