¿Dedicado a Anuel? Karol G saca nuevo álbum musical y las redes colapsan

La cantante colombiana Karol G, estrenará las canciones de su álbum por completo el 24 de febrero, algunas de las líricas que pertenecen a la producción ya han salido al público y están disponibles para escuchar y corear junto a la bichota.

Lo que a los fanáticos les ha intrigado, es saber si las nuevas canciones de Karol serán dedicadas a su ex novio Anuel AA con quien terminó su relación en abril del 2021 después de tres años junto al puertorriqueño, quien recientemente terminó su actual relación con Yailin “la más viral”.

“Que a veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera, por algo más rico”, “Que por lo que no sirve, las bichotas no lloran mami”, “Demuéstrale que se va a tener que poner más h*** de p*** si te quiere volver a ver llorar” han sido algunas de las frases icónicas que Karol ha creado en indirecta al puertorriqueño. ¿Será que el álbum es dedicado a Anuel AA?

El álbum tiene 17 canciones con varias colaboraciones con artistas reconocidos internacionalmente, la producción promete hacerte corear con las nuevas canciones que vienen a ‘estallar’ las redes sociales.

“Esta es la carita de mi álbum. Se las presento con todo el amor y orgullo que guarda este pechito. La verdad, no puedo creer que me aguanté tanto para revelar esta fecha y que hoy por fin les puedo contar” expresó la colombiana.

Lista de canciones del nuevo álbum