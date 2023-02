¿Rihanna podrá superarlos? Estos han sido los mejores shows del Super Bowl

A solo días de disfrutar el Super Bowl donde se medirán los Kansas City Chiefs frente a los Philadelphia Eagles por el trofeo Vince Lombardi, en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, comienzan a aparecer interrogantes sobre el espectáculo de medio tiempo.

La gran encargada de esta edición será Rihanna, quien deleitará por la menos 13 minutos con algunas de sus canciones más emblemáticas y seguramente brindará un show que dará de que hablar y se apuntará a superar a los anteriores.

Una tarea bastante difícil que tendrá la originaria de Barbados ante la gran cantidad de famosos que han desfilado por la historia del Super Tazón y han brindado presentaciones de infarto.

Estos han sido los mejores shows del Super Bowl

Michael Jackson (Super Bowl XXVII)

El Rose Bowl vivió una de las mejores presentaciones en 1993 con la aparición de Michael Jackson en el escenario quien se mantuvo inmóvil por casi dos minutos, causando el asombro y elevando las expectativas de toda la audiencia.

Un día como hoy, 30 años atrás, Michael Jackson protagonizó una de las actuaciones más significativas de la historia del pop.



El 31 de enero de 1993, su espectáculo de medio tiempo de la XXVII Super Bowl sentó precedente para el devenir de su formato.pic.twitter.com/JVGBpLZ1w1 — SergioOpina (@sergioopina_) January 31, 2023

Pirotecnia el famoso ‘moonwalk’ y miles de niños cantando a su lado, alzando la voz por un mundo mejor fue parte de lo que se vivió mientras se escuchaban canciones como ‘Jam’, ‘Billie Jean’, ‘Black or White’, ‘We are the World’ y ‘Heal the World’.

Prince (Super Bowl XLI)

El 2007 será un año que seguramente no se podrá borrar de la lista de las mejores presentaciones pues Prince se apoderó del escenario para tocar ‘Proud Mary’ de Creedence Clearwater Revival; ‘All Along the Watchtower,’ de Bob Dylan; y ‘The Best of You’, de los Foo Fighters.

16 years ago tonight, February 4, 2007, Prince performed at the Super Bowl XLI half-time show, at the Dolphin Stadium in Miami during a downpour.



Regarded as the best Super Bowl halftime show of all time.



“Purple Rain”(1984).

pic.twitter.com/hhXQqYrKOR — Boston Radio Watch® (@bostonradio) February 4, 2023

Para cerrar con broche de oro interpretó Purple Rain bajo una tormenta eléctrica en Dolphin Stadium.

Beyoncé (Super Bowl XLVII)

En el 2013, Beyoncé acaparó las miradas con una presentación de lujo donde se pudo disfrutar de la creación de ‘Partition’, la cual fue escrita en un impulso de inspiración durante su camino al recinto de Nueva Orleans. Dentro de su repertorio interpretó éxitos como Run the World, Love on Top, Crazy in Love, End of Time, Baby Boy, Bootylicious, entre otros,. Además, logró una reunión de su anterior grupo: Destiny’s Child.

El 3 de febrero del 2013, Beyoncé anticipó el estatus artístico y la inconmensurable reputación que pavimentaría en sus años venideros.



Hoy se cumple una década del espectáculo de medio tiempo perteneciente a la XLVII Super Bowl.pic.twitter.com/Qa6gU9sOso — SergioOpina (@sergioopina_) February 3, 2023

Lady Gaga (Super Bowl LI)

Con una salida por la parte de arriba del NRG Field en Texas, rodeada de miles de drones y un espectacular vestuario Lady Gaga sorprendió en 2015 para cantar éxitos como ‘God Bless America’, ‘This Land is Your Land’, ‘The Edge of Glory’, ‘Poker Face’, ‘Born This Way’, ‘Telephone’, ‘Just Dance’, ‘Millions Reasons’ y ‘Bad Romance’.

El 5 de febrero del 2017, Lady Gaga consolidó ante el público generalista su estatus de icono pop.



Hoy se cumplen 6 años de su flamante espectáculo de medio tiempo para la LI Super Bowl.pic.twitter.com/OYUTbeknFJ — SergioOpina (@sergioopina_) February 5, 2023

Katy Perry (Super Bowl XLIX)

La intérprete llegó al escenario montada en un enorme león dorado y les regaló a los internautas uno de los momentos más virales gracias a los peculiares tiburones que aparecieron mientras cantaba algunos de sus temas.

El 1 de febrero del 2015, Katy Perry orquestó el directo de mayor alcance de su trayectoria.



Hoy se cumplen 8 años del espectáculo de la XLIX Super Bowl, aquel de mayor audiencia de la historia de dicho campeonato, con más de 118 millones de espectadores.pic.twitter.com/pnAi8UXtTL — SergioOpina (@sergioopina_) February 1, 2023

Shakira y Jennifer Lopez

Fue en 2020 cuando Shakira y JLo pusieron en alto a las mujeres latinas con show de lujo que se convirtió en el más visto de la historia.