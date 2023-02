“Danos una señal de vida”, las súplicas de fans tras desaparición de Cansu Dere por terremoto: qué se sabe

La madrugada del lunes 6 de febrero un terremoto de magnitud 7.8 despertó a los habitantes de Turquía y Siria, haciéndoles vivir una pesadilla.

🇹🇷 | Un equipo de CBC News estaba en Adiyaman, Turquía, en el momento en que una mujer fue rescatada después de estar atrapada entre los escombros del terremoto durante 4 días. Un equipo de rescate de Burnaby, BC, fue parte del esfuerzo para salvarla. pic.twitter.com/o9bwbXjirY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 10, 2023

A cuatro días del terrible suceso, siguen las labores de rescate, y también hay muchas personas desaparecidas aun, y una de ellas es la actriz Cansu Dere.

La actriz, que ha protagonizado telenovelas turcas como Amor de madre, Traicionada, e Infiel, está desaparecida desde el lunes y no se ha sabido nada de ella.

Fans de Cansu Dere se preguntan dónde está y están alarmados

Los fans comentan en las últimas publicaciones de Cansu Dere en Instagram, pidiéndole que les dé una señal que está bien, pero hasta ahora, la actriz de 42 años no ha aparecido.

Y se alarmaron mucho más tras un video en TikTok que asegura que la actriz habría fallecido tras el terremoto, lo que ha puesto a todos más preocupados aun y suplicando que todo sea mentira.

Cansu no publica en sus redes sociales desde el pasado 5 de enero, cuando compartió imágenes de ella en su viaje a Miami . Sin embargo, no existe un reporte oficial que asegure su fallecimiento, ni tampoco su estado de salud.

“Por favor Cansu apareceee, me niego a aceptar que estás muerta”, “no puede ser no puedo creer que ella esté muerta, por favor da una señal de vida”, “no que trágica noticia, una mujer tan hermosa y llena de vida no puede morir”, y “por favor Cansu publica algo, calma esta angustia que tenemos por ti”, son algunas de las súplicas de los fans en las redes.

Esperanzas que esté viva

Aunque ella no ha aparecido, fue anunciada en un evento de Disney Plus y Fox para ayudar a los más afectados en el terremoto.

Dejen de compartir noticias falsas REPITO LO HE ACLARADO CANSU DERE NO ESTA DESAPARECIDA. Es un rumor en la pensa Latina lamentable, Disney anuncio la participación de Cansu dere en una publicidad , y donaciones para los lamentables hechos que vivio Türkiye #CansuDere pic.twitter.com/uhU0iHyYMr — Mexicana En Turquia (@KarenMexicanaTR) February 10, 2023

“Disney Plus y FOX preparan una iniciativa para ayudar a la zona afectada por el terremoto desde el 7 de febrero. Según las noticias, la compañía proporcionará un mínimo de 1 millón de dólares (aproximadamente 19 millones de TL) de apoyo. Además, Halit Ergenç, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Can Yaman, Cansu Dere, Demet Özdemir también apoyarán la transmisión conjunta de todos los canales de televisión la próxima semana”, dice la publicación.